В Афганистане выросло число погибших при возгорании автоцистерны
Число погибших при возгорании автоцистерны в Афганистане возросло до 31 человека
© AP Photo / Rahmat GulМашина скорой помощи в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
Машина скорой помощи в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Число погибших в результате возгорания автоцистерны в высокогорном тоннеле на перевале Саланг в афганской провинции Парван возросло до 31, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя минздрава страны Шарафата Замана.
Ранее сообщалось о 19 погибших.
"Тела по меньшей мере 31 погибшего, а также 37 пострадавших были эвакуированы с места пожара в тоннеле Саланг", - приводит телеканал слова представителя минздрава.
Он добавил, что число погибших может возрасти.
Тоннель Саланг расположен на высоте свыше 3,2 тысячи метров над уровнем моря, в районе одноименного перевала в горах Гиндукуша. Длина тоннеля вместе с выходными галереями составляет 3,6 километра, ширина проезжей части - 6 метров. Сооружение было построено в 1958-1964 годах советскими специалистами, главным образом московскими метростроевцами. Через тоннель проходит единственная автодорога, соединяющая Кабул с северными провинциями Афганистана. В годы гражданской войны между Северным альянсом и талибами (движение "Талибан"*) тоннель был взорван, а в 2002 году, после объединения страны, был снова открыт.
* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.