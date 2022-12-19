https://ria.ru/20221219/afganistan-1839698260.html

В Афганистане выросло число погибших при возгорании автоцистерны

В Афганистане выросло число погибших при возгорании автоцистерны - РИА Новости, 19.12.2022

В Афганистане выросло число погибших при возгорании автоцистерны

Число погибших в результате возгорания автоцистерны в высокогорном тоннеле на перевале Саланг в афганской провинции Парван возросло до 31, сообщает телеканал... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:29

2022-12-19T12:29

2022-12-19T12:29

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Число погибших в результате возгорания автоцистерны в высокогорном тоннеле на перевале Саланг в афганской провинции Парван возросло до 31, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя минздрава страны Шарафата Замана. Ранее сообщалось о 19 погибших. Он добавил, что число погибших может возрасти. Тоннель Саланг расположен на высоте свыше 3,2 тысячи метров над уровнем моря, в районе одноименного перевала в горах Гиндукуша. Длина тоннеля вместе с выходными галереями составляет 3,6 километра, ширина проезжей части - 6 метров. Сооружение было построено в 1958-1964 годах советскими специалистами, главным образом московскими метростроевцами. Через тоннель проходит единственная автодорога, соединяющая Кабул с северными провинциями Афганистана. В годы гражданской войны между Северным альянсом и талибами (движение "Талибан"*) тоннель был взорван, а в 2002 году, после объединения страны, был снова открыт.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/afganistan-1835300710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, парван, кабул (город), оон