"Как бездомный": британцы обрушились на Зеленского после обращения к Сунаку

2022-12-18T09:56

2022-12-18T09:56

2022-12-18T14:44

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833858731_0:6:1042:593_1920x0_80_0_0_eb7a7850b305f9a99649bba8e1bea76e.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, что он "нужен" Украине.По утверждению издания, украинский политик опасается, что военные поставки от Соединенного Королевства сократятся из-за намерения главы британского правительства провести аудит финансовых трат на киевский режим.Пользователи портала, в свою очередь, сравнили Зеленского с бездомным."Может быть, он немного беспокоится, что мы узнаем, куда уходят наши миллиарды?" — предположил Marilyn Bradshaw."Мне нужны ваши деньги", — перефразировал Willian Bodie."Нам вообще не следовало поддерживать Украину против России. Их война не имеет к нам никакого отношения", — посетовал Paul Bennett."Зеленский сказал Риши Сунаку, что Украина "нуждается" в нем". Переводим… Зеленскому нужны наши деньги, когда мы даже не можем скрестить две копейки. Интересно, сколько денег вложил сам Зеленский в эту войну из своих сокровищ?" — поинтересовался Hunter and The Hunted.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.

2022

Новости

