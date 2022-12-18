https://ria.ru/20221218/zelenskiy-1839498327.html
"Как бездомный": британцы обрушились на Зеленского после обращения к Сунаку
"Как бездомный": британцы обрушились на Зеленского после обращения к Сунаку - РИА Новости, 18.12.2022
"Как бездомный": британцы обрушились на Зеленского после обращения к Сунаку
Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего премьер-министру Великобритании Риши Сунаку,... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T09:56
2022-12-18T09:56
2022-12-18T14:44
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, что он "нужен" Украине.По утверждению издания, украинский политик опасается, что военные поставки от Соединенного Королевства сократятся из-за намерения главы британского правительства провести аудит финансовых трат на киевский режим.Пользователи портала, в свою очередь, сравнили Зеленского с бездомным."Может быть, он немного беспокоится, что мы узнаем, куда уходят наши миллиарды?" — предположил Marilyn Bradshaw."Мне нужны ваши деньги", — перефразировал Willian Bodie."Нам вообще не следовало поддерживать Украину против России. Их война не имеет к нам никакого отношения", — посетовал Paul Bennett."Зеленский сказал Риши Сунаку, что Украина "нуждается" в нем". Переводим… Зеленскому нужны наши деньги, когда мы даже не можем скрестить две копейки. Интересно, сколько денег вложил сам Зеленский в эту войну из своих сокровищ?" — поинтересовался Hunter and The Hunted.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221218/bezhenka-1839485474.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221217/zelenskaya-1839445632.html
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РИА Новости
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в мире, владимир зеленский, риши сунак, украина, россия, великобритания, нато
В мире, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Украина, Россия, Великобритания, НАТО
09:56 18.12.2022 (обновлено: 14:44 18.12.2022)
"Как бездомный": британцы обрушились на Зеленского после обращения к Сунаку
Читатели The Telegraph обрушились на Зеленского после его слов Риши Сунаку
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Читатели британской газеты The Telegraph
раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, что он "нужен" Украине.
По утверждению издания, украинский политик опасается, что военные поставки от Соединенного Королевства сократятся из-за намерения главы британского правительства провести аудит финансовых трат на киевский режим.
Пользователи портала, в свою очередь, сравнили Зеленского с бездомным.
"Может быть, он немного беспокоится, что мы узнаем, куда уходят наши миллиарды?" — предположил Marilyn Bradshaw.
"Мне нужны ваши деньги", — перефразировал Willian Bodie.
"Нам вообще не следовало поддерживать Украину против России
. Их война не имеет к нам никакого отношения", — посетовал Paul Bennett.
"Зеленский сам ввязался в эту историю, он может выбраться из нее без всяких усилий. Этот авантюрист словно бездомный на улице с припаркованным на стоянке автомобилем Audi позади", — отметил Matthew Bennell.
"Зеленский сказал Риши Сунаку, что Украина "нуждается" в нем". Переводим… Зеленскому нужны наши деньги, когда мы даже не можем скрестить две копейки. Интересно, сколько денег вложил сам Зеленский в эту войну из своих сокровищ?" — поинтересовался Hunter and The Hunted.
"Пора провести голосование по дальнейшей поддержке Украины. С полным анализом затрат", — потребовал James Williams.
На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
США
и их союзники по НАТО
продолжают отправлять оружие Киеву
. Москва
неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.