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СМИ: ракета КНДР упала за пределами экономической зоны Японии - РИА Новости, 18.12.2022
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СМИ: ракета КНДР упала за пределами экономической зоны Японии
СМИ: ракета КНДР упала за пределами экономической зоны Японии - РИА Новости, 18.12.2022
СМИ: ракета КНДР упала за пределами экономической зоны Японии
Ракета Северной Кореи, пуск которой был осуществлен в воскресенье утром, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал NHK со... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T06:10
2022-12-18T06:10
в мире
япония
японское море
сша
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ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Ракета Северной Кореи, пуск которой был осуществлен в воскресенье утром, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве. По данным источников, ракета, выпущенная КНДР в сторону Японского моря, предположительно, была баллистической. Служба безопасности на море Японии призвала воздушные и морские суда следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море. Телеканал также сообщает, что информации об ущербе морским и воздушным судам Японии на этот час нет. Всего с начала года КНДР провела 35 ракетных пусков. Почти половина из них приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1 тысяча километров. Затем, 18 ноября Северная Корея произвела пуск баллистической межконтинентальной ракеты "Хвасон-17". Ракета находилась в полете 69 минут и упала в 200 километрах от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета ракеты составила 999,2 километра, высота - 6040,9 километра, ракета летела по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу министерства обороны Японии, при пуске по обычной траектории, ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США.
https://ria.ru/20221120/kndr-1832951738.html
https://ria.ru/20221117/puski-1832178073.html
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в мире, япония, японское море, сша
В мире, Япония, Японское море, США
06:10 18.12.2022
 
СМИ: ракета КНДР упала за пределами экономической зоны Японии

NHK: ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

© AP Photo / Korean Central News AgencyЗапуск баллистической ракеты Хвасон-12 в КНДР
Запуск баллистической ракеты Хвасон-12 в КНДР - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Korean Central News Agency
Запуск баллистической ракеты Хвасон-12 в КНДР . Архивное фото
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ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Ракета Северной Кореи, пуск которой был осуществлен в воскресенье утром, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве.
По данным источников, ракета, выпущенная КНДР в сторону Японского моря, предположительно, была баллистической.
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 21:12
Главы МИД G7 осудили пуск баллистической ракеты КНДР
Служба безопасности на море Японии призвала воздушные и морские суда следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море.
Телеканал также сообщает, что информации об ущербе морским и воздушным судам Японии на этот час нет.
Всего с начала года КНДР провела 35 ракетных пусков. Почти половина из них приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1 тысяча километров.
Затем, 18 ноября Северная Корея произвела пуск баллистической межконтинентальной ракеты "Хвасон-17". Ракета находилась в полете 69 минут и упала в 200 километрах от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.
Дальность полета ракеты составила 999,2 километра, высота - 6040,9 километра, ракета летела по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу министерства обороны Японии, при пуске по обычной траектории, ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США.
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 12:55
Ракетные пуски КНДР приведут к усилению сдерживания, заявил МИД Южной Кореи
 
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