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В Японии заявили о предположительном запуске баллистической ракеты КНДР
В Японии заявили о предположительном запуске баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 18.12.2022
В Японии заявили о предположительном запуске баллистической ракеты КНДР
Северная Корея провела новый пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T05:29
2022-12-18T05:29
2022-12-18T05:54
в мире
япония
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ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Северная Корея провела новый пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщила служба безопасности на море Японии.Всего с начала года КНДР провела 35 ракетных пусков. Почти половина из них - 16 - приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.Затем 18 ноября Северная Корея произвела пуск баллистической межконтинентальной ракеты "Хвасон-17". Ракета находилась в полете 69 минут и упала в 200 километрах от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.Дальность полета ракеты составила 999,2 километра, высота - 6040,9 километра, ракета летела по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу министерства обороны Японии, при пуске по обычной траектории, ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США.
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в мире, япония
05:29 18.12.2022 (обновлено: 05:54 18.12.2022)
В Японии заявили о предположительном запуске баллистической ракеты КНДР
Служба безопасности на море Японии: КНДР провела пуск, вероятно, баллистической ракеты
ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Северная Корея провела новый пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщила служба безопасности на море Японии.
"Согласно данным министерства обороны Японии, Северная Корея могла осуществить пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море", - говорится в сообщении.
Всего с начала года КНДР провела 35 ракетных пусков. Почти половина из них - 16 - приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.
Затем 18 ноября Северная Корея произвела пуск баллистической межконтинентальной ракеты "Хвасон-17". Ракета находилась в полете 69 минут и упала в 200 километрах от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.
Дальность полета ракеты составила 999,2 километра, высота - 6040,9 километра, ракета летела по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу министерства обороны Японии, при пуске по обычной траектории, ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США.