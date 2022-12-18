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В Абхазии сообщили о задержании двух россиян с партией наркотиков - РИА Новости, 18.12.2022
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В Абхазии сообщили о задержании двух россиян с партией наркотиков
В Абхазии сообщили о задержании двух россиян с партией наркотиков - РИА Новости, 18.12.2022
В Абхазии сообщили о задержании двух россиян с партией наркотиков
Абхазское МВД сообщило об изъятии крупной партии наркотиков – порядка 370 граммов метадона, задержаны двое россиян, сообщает ведомство. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T21:17
2022-12-18T21:17
происшествия
сергей киселев
абхазия
липецкая область
люберцы
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СУХУМ, 18 дек - РИА Новости. Абхазское МВД сообщило об изъятии крупной партии наркотиков – порядка 370 граммов метадона, задержаны двое россиян, сообщает ведомство. По информации МВД, в общей сложности у задержанных обнаружено около 370 граммов метадона. За подобное преступление предусматривается лишение свободы на длительный срок вплоть до пожизненного заключения. Уточняется, что задержанный житель Липецкой области Сергей Киселёв не отрицал наличия при себе метадона. Его спутница, жительница города Люберцы Московской области Роза Дубровина, также призналась, что имеет при себе запрещенное вещество, свою часть хранимых свертков она выдала добровольно.
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абхазия
липецкая область
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происшествия, сергей киселев, абхазия, липецкая область, люберцы
Происшествия, Сергей Киселев, Абхазия, Липецкая область, Люберцы
21:17 18.12.2022
 
В Абхазии сообщили о задержании двух россиян с партией наркотиков

МВД Абхазии сообщило о задержании двух россиян с "крупнейшей партией" наркотиков

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
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СУХУМ, 18 дек - РИА Новости. Абхазское МВД сообщило об изъятии крупной партии наркотиков – порядка 370 граммов метадона, задержаны двое россиян, сообщает ведомство.
"Крупнейшая партия наркотического средства изъята сотрудниками …МВД, задержана группа лиц, преступная деятельность которых была направлена на сбыт сильнодействующего наркотика в Абхазии", - говорится в сообщении.
По информации МВД, в общей сложности у задержанных обнаружено около 370 граммов метадона. За подобное преступление предусматривается лишение свободы на длительный срок вплоть до пожизненного заключения.
Уточняется, что задержанный житель Липецкой области Сергей Киселёв не отрицал наличия при себе метадона. Его спутница, жительница города Люберцы Московской области Роза Дубровина, также призналась, что имеет при себе запрещенное вещество, свою часть хранимых свертков она выдала добровольно.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
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В Абхазии двоим россиянам могут дать пожизненные сроки за наркотики
 
ПроисшествияСергей КиселевАбхазияЛипецкая областьЛюберцы
 
 
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