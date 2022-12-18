https://ria.ru/20221218/zaderzhanie-1839594578.html

В Абхазии сообщили о задержании двух россиян с партией наркотиков

В Абхазии сообщили о задержании двух россиян с партией наркотиков - РИА Новости, 18.12.2022

В Абхазии сообщили о задержании двух россиян с партией наркотиков

Абхазское МВД сообщило об изъятии крупной партии наркотиков – порядка 370 граммов метадона, задержаны двое россиян, сообщает ведомство. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T21:17

2022-12-18T21:17

2022-12-18T21:17

происшествия

сергей киселев

абхазия

липецкая область

люберцы

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СУХУМ, 18 дек - РИА Новости. Абхазское МВД сообщило об изъятии крупной партии наркотиков – порядка 370 граммов метадона, задержаны двое россиян, сообщает ведомство. По информации МВД, в общей сложности у задержанных обнаружено около 370 граммов метадона. За подобное преступление предусматривается лишение свободы на длительный срок вплоть до пожизненного заключения. Уточняется, что задержанный житель Липецкой области Сергей Киселёв не отрицал наличия при себе метадона. Его спутница, жительница города Люберцы Московской области Роза Дубровина, также призналась, что имеет при себе запрещенное вещество, свою часть хранимых свертков она выдала добровольно.

https://ria.ru/20220806/zaderzhanie-1807757532.html

абхазия

липецкая область

люберцы

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сергей киселев, абхазия, липецкая область, люберцы