https://ria.ru/20221218/zaderzhanie-1839594578.html
В Абхазии сообщили о задержании двух россиян с партией наркотиков
В Абхазии сообщили о задержании двух россиян с партией наркотиков - РИА Новости, 18.12.2022
В Абхазии сообщили о задержании двух россиян с партией наркотиков
Абхазское МВД сообщило об изъятии крупной партии наркотиков – порядка 370 граммов метадона, задержаны двое россиян, сообщает ведомство. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T21:17
2022-12-18T21:17
2022-12-18T21:17
происшествия
сергей киселев
абхазия
липецкая область
люберцы
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СУХУМ, 18 дек - РИА Новости. Абхазское МВД сообщило об изъятии крупной партии наркотиков – порядка 370 граммов метадона, задержаны двое россиян, сообщает ведомство. По информации МВД, в общей сложности у задержанных обнаружено около 370 граммов метадона. За подобное преступление предусматривается лишение свободы на длительный срок вплоть до пожизненного заключения. Уточняется, что задержанный житель Липецкой области Сергей Киселёв не отрицал наличия при себе метадона. Его спутница, жительница города Люберцы Московской области Роза Дубровина, также призналась, что имеет при себе запрещенное вещество, свою часть хранимых свертков она выдала добровольно.
https://ria.ru/20220806/zaderzhanie-1807757532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергей киселев, абхазия, липецкая область, люберцы
Происшествия, Сергей Киселев, Абхазия, Липецкая область, Люберцы
В Абхазии сообщили о задержании двух россиян с партией наркотиков
МВД Абхазии сообщило о задержании двух россиян с "крупнейшей партией" наркотиков