https://ria.ru/20221218/yasinovataya-1839479003.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 18.12.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска в 2.40 обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T03:26

2022-12-18T03:26

2022-12-18T03:30

специальная военная операция на украине

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска в 2.40 обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.40 - н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221121/obstrel-1833199274.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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ясиноватая, украина, донецкая народная республика, сцкк