Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/yasinovataya-1839479003.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 18.12.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 2.40 обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T03:26
2022-12-18T03:30
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784328543_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_f42b9613f3a89f6db70ba5e11aafc723.jpg
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска в 2.40 обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.40 - н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221121/obstrel-1833199274.html
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784328543_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d9eaa1972df67af0ec1029dc469e490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ясиноватая, украина, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК
03:26 18.12.2022 (обновлено: 03:30 18.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 152 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДом в Ясиноватой после обстрела ВСУ
Дом в Ясиноватой после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Дом в Ясиноватой после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска в 2.40 обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.40 - н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Разрушенный дом в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 20:23Специальная военная операция на Украине
Украинские войска ранили мирную жительницу при обстреле Ясиноватой
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала