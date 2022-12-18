https://ria.ru/20221218/yasinovataya-1839479003.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 18.12.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 2.40 обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T03:26
2022-12-18T03:26
2022-12-18T03:30
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска в 2.40 обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.40 - н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221121/obstrel-1833199274.html
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ясиноватая, украина, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК
03:26 18.12.2022 (обновлено: 03:30 18.12.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 152 миллиметра