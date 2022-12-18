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Японский депутат подаст в отставку из-за скандала, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2022
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Японский депутат подаст в отставку из-за скандала, сообщили СМИ
Японский депутат подаст в отставку из-за скандала, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2022
Японский депутат подаст в отставку из-за скандала, сообщили СМИ
Депутат от правящей Либерально-демократической партии Кэнтаро Соноура заявил своему окружению о намерении подать в отставку в связи с расследованием прокуратуры РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T09:09
2022-12-18T11:47
в мире
фумио кисида
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ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Депутат от правящей Либерально-демократической партии Кэнтаро Соноура заявил своему окружению о намерении подать в отставку в связи с расследованием прокуратуры финансового скандала вокруг его политических фондов, сообщила газете "Иомиури". Накануне сообщалось, что прокуратура рассматривает возможность возбуждения уголовного дела против Соноуры за сокрытие доходов от продажи билетов на многочисленные мероприятия в его поддержку в размере 40 миллионов иен (около 300 тысяч долларов) и сговор с секретарем, отвечавшим за финансы политических фондов в поддержку депутата. Источники газеты в ЛДП считают, что "отставка неизбежна". Ранее на этой неделе особый отдел Токийской окружной прокуратуры заинтересовался тем, что в декларацию о доходах политика не были вписаны 40 миллионов иен, полученные им от продажи билетов на многочисленные мероприятия в его поддержку. Это подпадает под нарушения закона о регламентации средств политических фондов. Кроме того, допрошенный прокурорами первый секретарь политика, отвечавший за бухгалтерию его фондов, признал, что не вносил необходимых записей о доходах Соноуры с его ведома и согласия. Соноура в субботу через свое окружение передал, что не будет это отрицать. Это нарушение подпадает под статью о сговоре. Обвинение может быть предъявлено по упрощенной процедуре, что позволит избежать открытого судебного процесса и тюремного наказания, а ограничиться штрафом. Это однако не снимает с обвиняемого судимости, если он будет признан виновным. Сокрытие части дохода по закону о политических фондах грозит нарушителю сроком до 5 лет тюрьмы или штрафом до 1 миллиона иен (около 7 тысяч долларов). Если Соноура будет приговорен к выплате штрафа, он на пять лет будет ограничен в гражданских и политических правах. Обозреватели считают, что это станет еще одним ударом для правительства Фумио Кисиды на фоне падения его рейтинга правительства, одним из факторов чего стали три подряд отставки в правительстве в октябре-ноябре, в том числе и из-за финансовой нечистоплотности.
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в мире, фумио кисида
В мире, Фумио Кисида
09:09 18.12.2022 (обновлено: 11:47 18.12.2022)
 
Японский депутат подаст в отставку из-за скандала, сообщили СМИ

"Иомиури": депутат от правящей партии Японии подаст в отставку из-за финансового скандала

© AFP 2022 / StringerКентаро Соноура
Кентаро Соноура - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022 / Stringer
Кентаро Соноура
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ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Депутат от правящей Либерально-демократической партии Кэнтаро Соноура заявил своему окружению о намерении подать в отставку в связи с расследованием прокуратуры финансового скандала вокруг его политических фондов, сообщила газете "Иомиури".
Накануне сообщалось, что прокуратура рассматривает возможность возбуждения уголовного дела против Соноуры за сокрытие доходов от продажи билетов на многочисленные мероприятия в его поддержку в размере 40 миллионов иен (около 300 тысяч долларов) и сговор с секретарем, отвечавшим за финансы политических фондов в поддержку депутата.
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Источники газеты в ЛДП считают, что "отставка неизбежна".
Ранее на этой неделе особый отдел Токийской окружной прокуратуры заинтересовался тем, что в декларацию о доходах политика не были вписаны 40 миллионов иен, полученные им от продажи билетов на многочисленные мероприятия в его поддержку. Это подпадает под нарушения закона о регламентации средств политических фондов. Кроме того, допрошенный прокурорами первый секретарь политика, отвечавший за бухгалтерию его фондов, признал, что не вносил необходимых записей о доходах Соноуры с его ведома и согласия. Соноура в субботу через свое окружение передал, что не будет это отрицать. Это нарушение подпадает под статью о сговоре.
Обвинение может быть предъявлено по упрощенной процедуре, что позволит избежать открытого судебного процесса и тюремного наказания, а ограничиться штрафом. Это однако не снимает с обвиняемого судимости, если он будет признан виновным. Сокрытие части дохода по закону о политических фондах грозит нарушителю сроком до 5 лет тюрьмы или штрафом до 1 миллиона иен (около 7 тысяч долларов). Если Соноура будет приговорен к выплате штрафа, он на пять лет будет ограничен в гражданских и политических правах.
Обозреватели считают, что это станет еще одним ударом для правительства Фумио Кисиды на фоне падения его рейтинга правительства, одним из факторов чего стали три подряд отставки в правительстве в октябре-ноябре, в том числе и из-за финансовой нечистоплотности.
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