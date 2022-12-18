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Япония заявила протест Северной Корее из-за ракетных пусков - РИА Новости, 18.12.2022
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Япония заявила протест Северной Корее из-за ракетных пусков
Япония заявила протест Северной Корее из-за ракетных пусков - РИА Новости, 18.12.2022
Япония заявила протест Северной Корее из-за ракетных пусков
Япония заявила протест Северной Корее в связи с ракетными пусками, сообщил на экстренно созванном брифинге заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T07:04
2022-12-18T07:27
в мире
япония
хоккайдо
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ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Япония заявила протест Северной Корее в связи с ракетными пусками, сообщил на экстренно созванном брифинге заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино. "Наша страна заявила Северной Корее решительный протест по дипломатическим каналам и жестко осудила (пуски)", - сказал Ино. Северная Корея в воскресенье провела два ракетных пуска, обе ракеты, предположительно, были баллистическими и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Служба безопасности на море Японии призвала воздушные и морские суда следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море. Первое сообщение о пуске ракеты на сайте службы появилось в 11:17 (5:17 МСК), второе в 11:55 (5:55 МСК). При канцелярии премьер-министра создан экстренный штаб в связи с пусками. Всего с начала года КНДР провела 36 ракетных пусков. Почти половина из них - 17 - приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Затем 18 ноября Северная Корея произвела пуск баллистической межконтинентальной ракеты "Хвасон-17". Ракета находилась в полете 69 минут и упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета ракеты составила 999,2 километра, высота - 6040,9 километра, ракета летела по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу министерства обороны Японии, при пуске по обычной траектории, ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США.
https://ria.ru/20221218/zapusk-1839485959.html
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в мире, япония, хоккайдо, сша
В мире, Япония, Хоккайдо, США
07:04 18.12.2022 (обновлено: 07:27 18.12.2022)
 
Япония заявила протест Северной Корее из-за ракетных пусков

Замминистра обороны Японии Ино: Токио заявил протест КНДР из-за ракетных пусков

© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Япония заявила протест Северной Корее в связи с ракетными пусками, сообщил на экстренно созванном брифинге заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино.
"Наша страна заявила Северной Корее решительный протест по дипломатическим каналам и жестко осудила (пуски)", - сказал Ино.
Запуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12 - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 06:45
В Японии заявили о втором вероятном запуске баллистической ракеты КНДР
Северная Корея в воскресенье провела два ракетных пуска, обе ракеты, предположительно, были баллистическими и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Служба безопасности на море Японии призвала воздушные и морские суда следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море.
Первое сообщение о пуске ракеты на сайте службы появилось в 11:17 (5:17 МСК), второе в 11:55 (5:55 МСК). При канцелярии премьер-министра создан экстренный штаб в связи с пусками.
Всего с начала года КНДР провела 36 ракетных пусков. Почти половина из них - 17 - приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.
Затем 18 ноября Северная Корея произвела пуск баллистической межконтинентальной ракеты "Хвасон-17". Ракета находилась в полете 69 минут и упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.
Дальность полета ракеты составила 999,2 километра, высота - 6040,9 километра, ракета летела по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу министерства обороны Японии, при пуске по обычной траектории, ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США.
Запуск баллистической ракеты Хвасон-12 в КНДР - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 06:10
СМИ: ракета КНДР упала за пределами экономической зоны Японии
 
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