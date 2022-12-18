https://ria.ru/20221218/yakutiya-1839519549.html

В Якутии прошла проверка систем оповещения

В Якутии прошла проверка систем оповещения - РИА Новости, 18.12.2022

В Якутии прошла проверка систем оповещения

Проверка охранных систем оповещения в Якутии показала полную готовность к выполнению задач по гражданской обороне, на развитие систем оповещения населения в... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T13:19

2022-12-18T13:19

2022-12-18T13:19

республика саха (якутия)

владимир путин

россия

украина

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 18 дек - РИА Новости. Проверка охранных систем оповещения в Якутии показала полную готовность к выполнению задач по гражданской обороне, на развитие систем оповещения населения в 2022 году выделено свыше 25 миллионов рублей, сообщил РИА Новости начальник главного управления МЧС России по региону Павел Гарин. Указом президента России Владимира Путина все регионы с 20 октября, на время проведения специальной военной операции на Украине, разделены на четыре группы по уровню мер безопасности и реагирования на угрозы. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях введен максимальный уровень реагирования (военное положение), в ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования, в остальных, в том числе в Якутии, - режим уровня базовой готовности. В республике создан специальный штаб, которым руководит глава региона. Штаб занимается анализом угроз и подготовкой комплекса охранных мер. По словам Гарина, власти республики совместно с главным управлением МЧС России по Якутии, органами местного самоуправления и организациями провели учения по практической отработке мероприятий по гражданской обороне. По данным ведомства, охват населения техническими системами оповещения составляет 84%, а с учетом цифровых каналов телерадиовещания - до 95%, в том числе в сельской (удаленной) местности - 69,2 %. На развитие систем оповещения в 2022 году спланировано и выделено порядка 25,8 миллиона рублей. Кроме того, в Якутии организована полномасштабная работа по поддержанию в готовности защитных сооружений. "На территории республики расположено 34 защитных сооружений гражданской обороны, из них 17 убежищ, девять противорадиационных укрытий и восемь укрытий. Из них готовых к приему укрываемых – 61,8% (21), два ограниченно готовых – 5,8% и 11 неготовых – 32,4%", - рассказал Гарин.

https://ria.ru/20221215/yakutiya-1838798735.html

https://ria.ru/20221125/internet-1834173965.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)