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В Якутии прошла проверка систем оповещения - РИА Новости, 18.12.2022
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https://ria.ru/20221218/yakutiya-1839519549.html
В Якутии прошла проверка систем оповещения
В Якутии прошла проверка систем оповещения - РИА Новости, 18.12.2022
В Якутии прошла проверка систем оповещения
Проверка охранных систем оповещения в Якутии показала полную готовность к выполнению задач по гражданской обороне, на развитие систем оповещения населения в... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T13:19
2022-12-18T13:19
республика саха (якутия)
владимир путин
россия
украина
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 18 дек - РИА Новости. Проверка охранных систем оповещения в Якутии показала полную готовность к выполнению задач по гражданской обороне, на развитие систем оповещения населения в 2022 году выделено свыше 25 миллионов рублей, сообщил РИА Новости начальник главного управления МЧС России по региону Павел Гарин. Указом президента России Владимира Путина все регионы с 20 октября, на время проведения специальной военной операции на Украине, разделены на четыре группы по уровню мер безопасности и реагирования на угрозы. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях введен максимальный уровень реагирования (военное положение), в ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования, в остальных, в том числе в Якутии, - режим уровня базовой готовности. В республике создан специальный штаб, которым руководит глава региона. Штаб занимается анализом угроз и подготовкой комплекса охранных мер. По словам Гарина, власти республики совместно с главным управлением МЧС России по Якутии, органами местного самоуправления и организациями провели учения по практической отработке мероприятий по гражданской обороне. По данным ведомства, охват населения техническими системами оповещения составляет 84%, а с учетом цифровых каналов телерадиовещания - до 95%, в том числе в сельской (удаленной) местности - 69,2 %. На развитие систем оповещения в 2022 году спланировано и выделено порядка 25,8 миллиона рублей. Кроме того, в Якутии организована полномасштабная работа по поддержанию в готовности защитных сооружений. "На территории республики расположено 34 защитных сооружений гражданской обороны, из них 17 убежищ, девять противорадиационных укрытий и восемь укрытий. Из них готовых к приему укрываемых – 61,8% (21), два ограниченно готовых – 5,8% и 11 неготовых – 32,4%", - рассказал Гарин.
https://ria.ru/20221215/yakutiya-1838798735.html
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владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Республика Саха (Якутия), Владимир Путин, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:19 18.12.2022
 
В Якутии прошла проверка систем оповещения

Проверка систем оповещения в Якутии показала полную готовность

CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск с высоты
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
Якутск с высоты. Архивное фото
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ЯКУТСК, 18 дек - РИА Новости. Проверка охранных систем оповещения в Якутии показала полную готовность к выполнению задач по гражданской обороне, на развитие систем оповещения населения в 2022 году выделено свыше 25 миллионов рублей, сообщил РИА Новости начальник главного управления МЧС России по региону Павел Гарин.
Указом президента России Владимира Путина все регионы с 20 октября, на время проведения специальной военной операции на Украине, разделены на четыре группы по уровню мер безопасности и реагирования на угрозы. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях введен максимальный уровень реагирования (военное положение), в ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования, в остальных, в том числе в Якутии, - режим уровня базовой готовности. В республике создан специальный штаб, которым руководит глава региона. Штаб занимается анализом угроз и подготовкой комплекса охранных мер.
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По словам Гарина, власти республики совместно с главным управлением МЧС России по Якутии, органами местного самоуправления и организациями провели учения по практической отработке мероприятий по гражданской обороне.
"Особое внимание было уделено не только готовности защитных сооружений гражданской обороны и обеспечению населения средствами индивидуальной защиты, но и готовности систем оповещения. По итогам учений установлено, что в нашей республике она полностью готова к выполнению задач", - заявил руководитель ГУ МЧС.
По данным ведомства, охват населения техническими системами оповещения составляет 84%, а с учетом цифровых каналов телерадиовещания - до 95%, в том числе в сельской (удаленной) местности - 69,2 %. На развитие систем оповещения в 2022 году спланировано и выделено порядка 25,8 миллиона рублей.
Кроме того, в Якутии организована полномасштабная работа по поддержанию в готовности защитных сооружений. "На территории республики расположено 34 защитных сооружений гражданской обороны, из них 17 убежищ, девять противорадиационных укрытий и восемь укрытий. Из них готовых к приему укрываемых – 61,8% (21), два ограниченно готовых – 5,8% и 11 неготовых – 32,4%", - рассказал Гарин.
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Республика Саха (Якутия)Владимир ПутинРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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