https://ria.ru/20221218/vzryvy-1839593804.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 18.12.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

В Винницкой области Украины слышны звуки взрывов, объявлена воздушная тревога, сообщает издание "Суспильне" (Общественное). РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T21:07

2022-12-18T21:07

2022-12-18T21:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Винницкой области Украины слышны звуки взрывов, объявлена воздушная тревога, сообщает издание "Суспильне" (Общественное). "В Винницкой области слышны звуки взрывов... В городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839535537.html

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в мире, винницкая область, украина