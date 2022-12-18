https://ria.ru/20221218/vzryvy-1839593804.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 18.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
В Винницкой области Украины слышны звуки взрывов, объявлена воздушная тревога, сообщает издание "Суспильне" (Общественное). РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T21:07
2022-12-18T21:07
2022-12-18T21:07
специальная военная операция на украине
в мире
винницкая область
украина
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Винницкой области Украины слышны звуки взрывов, объявлена воздушная тревога, сообщает издание "Суспильне" (Общественное). "В Винницкой области слышны звуки взрывов... В городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
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в мире, винницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Винницкая область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Издание "Суспильне" сообщило о взрывах в Винницкой области Украины