https://ria.ru/20221218/vooruzhenie-1839477186.html

Самый легкий военный шлем в России представили на выставке в Москве

Самый легкий военный шлем в России представили на выставке в Москве - РИА Новости, 18.12.2022

Самый легкий военный шлем в России представили на выставке в Москве

Шлем для военных весом в 1,1 килограмма показали на выставке "Экипировка" на ВДНХ в Москве: он, как заявляют производители, является самым легким в России... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T02:11

2022-12-18T02:11

2022-12-18T05:21

новое оружие россии

россия

москва

украина

федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Шлем для военных весом в 1,1 килограмма показали на выставке "Экипировка" на ВДНХ в Москве: он, как заявляют производители, является самым легким в России. Корреспондент РИА Новости испытал новинку на себе. Производитель шлема — компания "Бронеэлементы Сомова". Корреспондент агентства убедился в легкости шлема: он очень легок и сидит на голове как шляпа или кепка. По словам Бобрышева, компания не присутствует в гособоронзаказе, поэтому основные продажи приходятся на фонды и розницу. Кроме того, шлемы компании уже активно используются в зоне спецоперации на Украине. "Розница - это просто ребята, которые едут в зону СВО. В том числе много шлемов передаем безвозмездно... Суммарно там в районе тысячи изделий сейчас активно (используются), примерно 500 из них - это безвозмездные наши покупки там", - добавил он. Помимо новейшей продукции для военных нужд, представленной на выставке, особо выделялся стенд с консервами. Компания "Бурятмясопром" привезла на ВДНХ целый набор консервированных каш и тушенки. Ряд продукции, как заявила РИА Новости представитель компании, идет прямиком в Росгвардию и Росрезерв. "Отзывы идут от Росгвардии, нам их передают, что бурятская тушенка - самая вкусная", - сказала коммерческий директор компании "Бурятмясопром" Ольга Власова. По ее словам, тушенку в качестве гуманитарной помощи направляют в новые российские регионы. "Очень много гуманитарной помощи туда уходит именно с нашей тушенкой. По крайней мере Бурятия очень активно включилась в гуманитарную поддержку: и жители простые, и официальные (лица), и организации различные", - добавила она.

https://ria.ru/20221217/penitsillin-1839336325.html

https://ria.ru/20220518/oruzhie-1789256302.html

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россия, москва, украина, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)