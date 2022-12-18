https://ria.ru/20221218/vooruzhenie-1839477186.html
Самый легкий военный шлем в России представили на выставке в Москве
Самый легкий военный шлем в России представили на выставке в Москве - РИА Новости, 18.12.2022
Самый легкий военный шлем в России представили на выставке в Москве
Шлем для военных весом в 1,1 килограмма показали на выставке "Экипировка" на ВДНХ в Москве: он, как заявляют производители, является самым легким в России... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T02:11
2022-12-18T02:11
2022-12-18T05:21
новое оружие россии
россия
москва
украина
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Шлем для военных весом в 1,1 килограмма показали на выставке "Экипировка" на ВДНХ в Москве: он, как заявляют производители, является самым легким в России. Корреспондент РИА Новости испытал новинку на себе. Производитель шлема — компания "Бронеэлементы Сомова". Корреспондент агентства убедился в легкости шлема: он очень легок и сидит на голове как шляпа или кепка. По словам Бобрышева, компания не присутствует в гособоронзаказе, поэтому основные продажи приходятся на фонды и розницу. Кроме того, шлемы компании уже активно используются в зоне спецоперации на Украине. "Розница - это просто ребята, которые едут в зону СВО. В том числе много шлемов передаем безвозмездно... Суммарно там в районе тысячи изделий сейчас активно (используются), примерно 500 из них - это безвозмездные наши покупки там", - добавил он. Помимо новейшей продукции для военных нужд, представленной на выставке, особо выделялся стенд с консервами. Компания "Бурятмясопром" привезла на ВДНХ целый набор консервированных каш и тушенки. Ряд продукции, как заявила РИА Новости представитель компании, идет прямиком в Росгвардию и Росрезерв. "Отзывы идут от Росгвардии, нам их передают, что бурятская тушенка - самая вкусная", - сказала коммерческий директор компании "Бурятмясопром" Ольга Власова. По ее словам, тушенку в качестве гуманитарной помощи направляют в новые российские регионы. "Очень много гуманитарной помощи туда уходит именно с нашей тушенкой. По крайней мере Бурятия очень активно включилась в гуманитарную поддержку: и жители простые, и официальные (лица), и организации различные", - добавила она.
https://ria.ru/20221217/penitsillin-1839336325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, украина, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Новое оружие России, Россия, Москва, Украина, Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
02:11 18.12.2022 (обновлено: 05:21 18.12.2022)
Самый легкий военный шлем в России представили на выставке в Москве
Самый лёгкий шлем для военных показали на выставке "Экипировка" в Москве
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Шлем для военных весом в 1,1 килограмма показали на выставке "Экипировка" на ВДНХ в Москве: он, как заявляют производители, является самым легким в России. Корреспондент РИА Новости испытал новинку на себе.
Производитель шлема — компания "Бронеэлементы Сомова".
"Это по сути сегодня самый легкий шлем в России. Он весит 1,1 килограмма. Легче в России нет. Он сертифицирован по ГОСТу... Все официально", - сказал РИА Новости исполнительный директор компании Даниил Бобрышев.
Корреспондент агентства убедился в легкости шлема: он очень легок и сидит на голове как шляпа или кепка.
По словам Бобрышева, компания не присутствует в гособоронзаказе, поэтому основные продажи приходятся на фонды и розницу. Кроме того, шлемы компании уже активно используются в зоне спецоперации на Украине
.
"Розница - это просто ребята, которые едут в зону СВО. В том числе много шлемов передаем безвозмездно... Суммарно там в районе тысячи изделий сейчас активно (используются), примерно 500 из них - это безвозмездные наши покупки там", - добавил он.
Помимо новейшей продукции для военных нужд, представленной на выставке, особо выделялся стенд с консервами. Компания "Бурятмясопром" привезла на ВДНХ целый набор консервированных каш и тушенки. Ряд продукции, как заявила РИА Новости представитель компании, идет прямиком в Росгвардию
и Росрезерв
.
"Отзывы идут от Росгвардии, нам их передают, что бурятская тушенка - самая вкусная", - сказала коммерческий директор компании "Бурятмясопром" Ольга Власова.
По ее словам, тушенку в качестве гуманитарной помощи направляют в новые российские регионы.
"Очень много гуманитарной помощи туда уходит именно с нашей тушенкой. По крайней мере Бурятия очень активно включилась в гуманитарную поддержку: и жители простые, и официальные (лица), и организации различные", - добавила она.