Рейтинг@Mail.ru
Самый легкий военный шлем в России представили на выставке в Москве - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20221218/vooruzhenie-1839477186.html
Самый легкий военный шлем в России представили на выставке в Москве
Самый легкий военный шлем в России представили на выставке в Москве - РИА Новости, 18.12.2022
Самый легкий военный шлем в России представили на выставке в Москве
Шлем для военных весом в 1,1 килограмма показали на выставке "Экипировка" на ВДНХ в Москве: он, как заявляют производители, является самым легким в России... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T02:11
2022-12-18T05:21
новое оружие россии
россия
москва
украина
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151299/78/1512997853_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_c7e47829ee4dc9de4fbd6d2d47ab860b.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Шлем для военных весом в 1,1 килограмма показали на выставке "Экипировка" на ВДНХ в Москве: он, как заявляют производители, является самым легким в России. Корреспондент РИА Новости испытал новинку на себе. Производитель шлема — компания "Бронеэлементы Сомова". Корреспондент агентства убедился в легкости шлема: он очень легок и сидит на голове как шляпа или кепка. По словам Бобрышева, компания не присутствует в гособоронзаказе, поэтому основные продажи приходятся на фонды и розницу. Кроме того, шлемы компании уже активно используются в зоне спецоперации на Украине. "Розница - это просто ребята, которые едут в зону СВО. В том числе много шлемов передаем безвозмездно... Суммарно там в районе тысячи изделий сейчас активно (используются), примерно 500 из них - это безвозмездные наши покупки там", - добавил он. Помимо новейшей продукции для военных нужд, представленной на выставке, особо выделялся стенд с консервами. Компания "Бурятмясопром" привезла на ВДНХ целый набор консервированных каш и тушенки. Ряд продукции, как заявила РИА Новости представитель компании, идет прямиком в Росгвардию и Росрезерв. "Отзывы идут от Росгвардии, нам их передают, что бурятская тушенка - самая вкусная", - сказала коммерческий директор компании "Бурятмясопром" Ольга Власова. По ее словам, тушенку в качестве гуманитарной помощи направляют в новые российские регионы. "Очень много гуманитарной помощи туда уходит именно с нашей тушенкой. По крайней мере Бурятия очень активно включилась в гуманитарную поддержку: и жители простые, и официальные (лица), и организации различные", - добавила она.
https://ria.ru/20221217/penitsillin-1839336325.html
https://ria.ru/20220518/oruzhie-1789256302.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151299/78/1512997853_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_0aa8951231b2da394f7689d1273a2a5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, украина, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Новое оружие России, Россия, Москва, Украина, Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
02:11 18.12.2022 (обновлено: 05:21 18.12.2022)
 
Самый легкий военный шлем в России представили на выставке в Москве

Самый лёгкий шлем для военных показали на выставке "Экипировка" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Шлем для военных весом в 1,1 килограмма показали на выставке "Экипировка" на ВДНХ в Москве: он, как заявляют производители, является самым легким в России. Корреспондент РИА Новости испытал новинку на себе.
Производитель шлема — компания "Бронеэлементы Сомова".
"Это по сути сегодня самый легкий шлем в России. Он весит 1,1 килограмма. Легче в России нет. Он сертифицирован по ГОСТу... Все официально", - сказал РИА Новости исполнительный директор компании Даниил Бобрышев.
Корреспондент агентства убедился в легкости шлема: он очень легок и сидит на голове как шляпа или кепка.
Комплекс артиллерийской разведки Пенициллин - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 03:40Новое оружие России
Источник: российская армия получила новую партию комплексов "Пенициллин"
По словам Бобрышева, компания не присутствует в гособоронзаказе, поэтому основные продажи приходятся на фонды и розницу. Кроме того, шлемы компании уже активно используются в зоне спецоперации на Украине.
"Розница - это просто ребята, которые едут в зону СВО. В том числе много шлемов передаем безвозмездно... Суммарно там в районе тысячи изделий сейчас активно (используются), примерно 500 из них - это безвозмездные наши покупки там", - добавил он.
Помимо новейшей продукции для военных нужд, представленной на выставке, особо выделялся стенд с консервами. Компания "Бурятмясопром" привезла на ВДНХ целый набор консервированных каш и тушенки. Ряд продукции, как заявила РИА Новости представитель компании, идет прямиком в Росгвардию и Росрезерв.
"Отзывы идут от Росгвардии, нам их передают, что бурятская тушенка - самая вкусная", - сказала коммерческий директор компании "Бурятмясопром" Ольга Власова.
По ее словам, тушенку в качестве гуманитарной помощи направляют в новые российские регионы.
"Очень много гуманитарной помощи туда уходит именно с нашей тушенкой. По крайней мере Бурятия очень активно включилась в гуманитарную поддержку: и жители простые, и официальные (лица), и организации различные", - добавила она.
Военнослужащий армии России - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 15:39Специальная военная операция на Украине
Россия применяет в спецоперации на Украине лазерное оружие нового поколения
 
Новое оружие РоссииРоссияМоскваУкраинаФедеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала