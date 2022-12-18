https://ria.ru/20221218/voennyy-1839596523.html

Бывший боец ВСУ рассказал о коррупции в украинской армии

Бывший боец ВСУ рассказал о коррупции в украинской армии - РИА Новости, 18.12.2022

Бывший боец ВСУ рассказал о коррупции в украинской армии

Бывший украинский военнослужащий рассказал корреспондентам РИА Новости о коррупции в украинской армии и расправах командиров над своими подчиненными, свидетелем РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T21:32

2022-12-18T21:32

2022-12-18T21:39

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 18 дек – РИА Новости. Бывший украинский военнослужащий рассказал корреспондентам РИА Новости о коррупции в украинской армии и расправах командиров над своими подчиненными, свидетелем которых он стал, участвуя в карательной операции киевского режима против народа Донбасса в 2016 году. Игорь Бровко по профессии "техник газового хозяйства", но найти работу в Геническе в 2016 году по специальности, по его словам, было невозможно без дачи взятки, поэтому он выбрал службу по контракту в украинской армии. Так Бровко в 2016 году оказался на Донбассе в составе 57-й бригады 34–го батальона в должности "номер минометного расчета". При жаловании 10200 гривен, полагавшемся ему, 2 тысячи гривен приходилось отдавать командирам "на технику, на ремонты", рассказал Бровко. По его словам, обещанные подъемные так и не были выплачены, вместо этого ему посоветовали не задавать вопросы начальству. "Мне не заплатили подъемные, и я добивался, добивался, но в итоге меня предупредили, "если жить хочешь, рот затыкай и все", - рассказал Бровко. Он отметил, что те солдаты, кто задавал вопросы, неугодные начальству, вскоре погибали. "Люди пропадали, кто очень много интересовался. …Перед тем как я уволился пацан подорвался на гранате, говорят, что на растяжке, но это была не растяжка, это была подстава, он видно, что-то знал и подложили под него. Такое практиковалось, все подстраивалось, чтобы незаметно было, без доказательств, чтобы никто не мог подкопаться, чтобы все было как натурально… В итоге человека нету и правды нету", - сказал Бровко. Другого сослуживца Бровко, по его словам, убили за то, что он настойчиво интересовался у начальства, почему им недоплачивают зарплату. "Он интересовался, почему ему не доплачивают зарплату, потом его не стало. Прилетела граната в окоп ему, но точно не от противника, очень далеко было, туда бы не долетело", - сказал Бровко.

https://ria.ru/20221118/diversanty-1832369035.html

https://ria.ru/20221016/plennyy-1824453096.html

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Бывший украинский военный о произволе командиров и коррупции в ВСУ Бывший украинский военный рассказал о коррупции в украинских войсках и произволе командиров 2022-12-18T21:32 true PT1M57S

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донбасс, геническ, в мире, украина, вооруженные силы украины