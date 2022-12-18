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В Саратове внедорожник съехал в кювет, пострадали четыре человека - РИА Новости, 18.12.2022
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В Саратове внедорожник съехал в кювет, пострадали четыре человека
В Саратове внедорожник съехал в кювет, пострадали четыре человека - РИА Новости, 18.12.2022
В Саратове внедорожник съехал в кювет, пострадали четыре человека
Внедорожник в Саратове съехал с трассы в кювет и врезался в дерево, в результате пострадали трое детей и женщина-водитель, сообщили в городском отделе ГИБДД. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T19:52
2022-12-18T19:52
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Внедорожник в Саратове съехал с трассы в кювет и врезался в дерево, в результате пострадали трое детей и женщина-водитель, сообщили в городском отделе ГИБДД. ДТП произошло в 15.00 (14.00 мск) вблизи поселка Красный Октябрь в Гагаринском районе города. На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что черный внедорожник съехал в кювет, где передней частью капота врезался в дерево. "В результате ДТП пострадали несовершеннолетние, которые с полученными травмами госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района", - говорится в сообщении прокуратуры региона в Telegram-канале. Министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram-канале уточнил, что двое мальчиков 8 и 11 лет госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, 13-летнего мальчика врачи осмотрели, но в помощи он не нуждался, а 36-летняя женщина получила ушиб, но от госпитализации отказалась.
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происшествия, саратов
Происшествия, Саратов
19:52 18.12.2022
 
В Саратове внедорожник съехал в кювет, пострадали четыре человека

В Саратове внедорожник съехал в кювет и врезался в дерево, пострадали четыре человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Внедорожник в Саратове съехал с трассы в кювет и врезался в дерево, в результате пострадали трое детей и женщина-водитель, сообщили в городском отделе ГИБДД.
ДТП произошло в 15.00 (14.00 мск) вблизи поселка Красный Октябрь в Гагаринском районе города.
"По предварительным данным, водитель-женщина 1986 года рождения, управляя автомобилем SsangYong, в пути следования не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие в виде дерева. В результате ДТП водитель и трое несовершеннолетних пассажиров 2009, 2011 и 2014 годов рождения доставлены в больницу", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.
На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что черный внедорожник съехал в кювет, где передней частью капота врезался в дерево.
"В результате ДТП пострадали несовершеннолетние, которые с полученными травмами госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района", - говорится в сообщении прокуратуры региона в Telegram-канале.
Министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram-канале уточнил, что двое мальчиков 8 и 11 лет госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, 13-летнего мальчика врачи осмотрели, но в помощи он не нуждался, а 36-летняя женщина получила ушиб, но от госпитализации отказалась.
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