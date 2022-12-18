https://ria.ru/20221218/vnedorozhnik-1839583836.html

В Саратове внедорожник съехал в кювет, пострадали четыре человека

В Саратове внедорожник съехал в кювет, пострадали четыре человека - РИА Новости, 18.12.2022

В Саратове внедорожник съехал в кювет, пострадали четыре человека

Внедорожник в Саратове съехал с трассы в кювет и врезался в дерево, в результате пострадали трое детей и женщина-водитель, сообщили в городском отделе ГИБДД. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T19:52

2022-12-18T19:52

2022-12-18T19:52

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Внедорожник в Саратове съехал с трассы в кювет и врезался в дерево, в результате пострадали трое детей и женщина-водитель, сообщили в городском отделе ГИБДД. ДТП произошло в 15.00 (14.00 мск) вблизи поселка Красный Октябрь в Гагаринском районе города. На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что черный внедорожник съехал в кювет, где передней частью капота врезался в дерево. "В результате ДТП пострадали несовершеннолетние, которые с полученными травмами госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района", - говорится в сообщении прокуратуры региона в Telegram-канале. Министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram-канале уточнил, что двое мальчиков 8 и 11 лет госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, 13-летнего мальчика врачи осмотрели, но в помощи он не нуждался, а 36-летняя женщина получила ушиб, но от госпитализации отказалась.

https://ria.ru/20221216/khabarovsk-1839048386.html

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происшествия, саратов