https://ria.ru/20221218/ukraina-1839478088.html
В Одессе согласовали новые графики отключения электричества
В Одессе согласовали новые графики отключения электричества - РИА Новости, 18.12.2022
В Одессе согласовали новые графики отключения электричества
Новые графики стабилизационных отключений начнут действовать в Одессе со следующей недели, сообщили в субботу в украинской энергетической компании ДТЭК. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T02:57
2022-12-18T02:57
2022-12-18T02:57
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
кирилл тимошенко
украина
одесса
дтэк
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Новые графики стабилизационных отключений начнут действовать в Одессе со следующей недели, сообщили в субботу в украинской энергетической компании ДТЭК. "Со следующей недели в Одессе начнут действовать новые графики стабилизационных отключений", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Уточняется, что графики будут состоять из трех категорий: белый цвет будет означать, что свет есть и в это время его наличие гарантировано; серый – в это время гарантированно не будет света; светло-серый – возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221205/elektrichestvo-1836526096.html
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владимир зеленский, кирилл тимошенко, украина, одесса, дтэк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Украина, Одесса, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
В Одессе согласовали новые графики отключения электричества
ДТЭК: в Одессе начнут действовать новые графики стабилизационных отключений электричества