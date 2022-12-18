https://ria.ru/20221218/udar-1839474444.html

Минобороны подтвердило удары по объектам на Украине

Минобороны подтвердило удары по объектам на Украине - РИА Новости, 18.12.2022

Минобороны подтвердило удары по объектам на Украине

Министерство обороны России подтвердило, что в пятницу вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по объектам на Украине. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T01:09

2022-12-18T01:09

2022-12-18T01:24

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Министерство обороны России подтвердило, что в пятницу вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по объектам на Украине.Как отметили в ведомстве, удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.Все назначенные цели удалось поразить. Благодаря массированному удару российские военные сорвали переброску иностранного оружия и боеприпасов и не позволили украинским резервам выдвинуться в районы боевых действий. Кроме того, они остановили работу оборонных предприятий противника.В ведомстве также отметили, что во время ракетного удара украинские системы противовоздушной обороны отвлеклись на ложные цели, тем самым израсходовав свой ресурс. При этом из-за непрофессионализма расчеты ПВО противника нанесли ущерб гражданским объектам на земле.Экстренные отключенияКак заявлял замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории Украины были введены экстренные аварийные отключения электричества."Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии. На всей территории Украины действовал режим аварийных отключений.Как заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, Украина технически не могла обеспечить светом около 50% потребителей, в том числе критическую инфраструктуру - нет возможности ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее.В субботу в "Укрэнерго" сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме страны остается значительным, проблемы осложняются непогодой - ветром и дождем со снегом.СпецоперацияУдары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221217/svet-1839443913.html

https://ria.ru/20221217/kiev-1839398022.html

https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839422122.html

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в мире, россия, украина, донбасс, укрэнерго, владимир путин, кирилл тимошенко