https://ria.ru/20221218/temperatura-1839517206.html

"Роскосмос" сообщил о понижении температуры в корабле "Союз МС-22"

"Роскосмос" сообщил о понижении температуры в корабле "Союз МС-22" - РИА Новости, 18.12.2022

"Роскосмос" сообщил о понижении температуры в корабле "Союз МС-22"

Специалистам удалось уменьшить температуру в корабле "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T12:56

2022-12-18T12:56

2022-12-18T13:50

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

наса

центр управления полетами

сергей крикалев

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Специалистам удалось уменьшить температуру в корабле "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики корабля. Кроме того, они подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов, а в трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.Космонавты как российского, так и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю.Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения.На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, в корабле стала повышаться температура. По информации источника РИА Новости, она достигала 50 градусов. При этом в пресс-службе "Роскосмоса" заявляли, что температура повысилась незначительно — до 30 градусов Цельсия.По данным "Роскосмоса", 17 декабря температура в корабле держалась в пределах 28-30 градусов.

https://ria.ru/20221217/kosmos-1839368062.html

https://ria.ru/20221217/roskosmos-1839335839.html

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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), наса, центр управления полетами, сергей крикалев