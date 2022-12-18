12:56 18.12.2022 (обновлено: 13:50 18.12.2022)
"Роскосмос" сообщил о понижении температуры в корабле "Союз МС-22"
"Роскосмос" сообщил, что температуру в корабле "Союз МС-22" удалось понизить
© NASA TVМанипулятор обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
© NASA TV
Манипулятор обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Специалистам удалось уменьшить температуру в корабле "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"Температура в пилотируемом корабле "Союз МС-22" снижается благодаря действиям специалистов подмосковного Центра управления полетами, оставаясь в заданных пределах", — говорится в заявлении.
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики корабля. Кроме того, они подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов, а в трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.
Космонавты как российского, так и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю.
Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения.
На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, в корабле стала повышаться температура. По информации источника РИА Новости, она достигала 50 градусов. При этом в пресс-службе "Роскосмоса" заявляли, что температура повысилась незначительно — до 30 градусов Цельсия.
По данным "Роскосмоса", 17 декабря температура в корабле держалась в пределах 28-30 градусов.