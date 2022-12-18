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"Роскосмос" сообщил о понижении температуры в корабле "Союз МС-22" - РИА Новости, 18.12.2022
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"Роскосмос" сообщил о понижении температуры в корабле "Союз МС-22"
"Роскосмос" сообщил о понижении температуры в корабле "Союз МС-22" - РИА Новости, 18.12.2022
"Роскосмос" сообщил о понижении температуры в корабле "Союз МС-22"
Специалистам удалось уменьшить температуру в корабле "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T12:56
2022-12-18T13:50
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
наса
центр управления полетами
сергей крикалев
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Специалистам удалось уменьшить температуру в корабле "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики корабля. Кроме того, они подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов, а в трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.Космонавты как российского, так и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю.Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения.На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, в корабле стала повышаться температура. По информации источника РИА Новости, она достигала 50 градусов. При этом в пресс-службе "Роскосмоса" заявляли, что температура повысилась незначительно — до 30 градусов Цельсия.По данным "Роскосмоса", 17 декабря температура в корабле держалась в пределах 28-30 градусов.
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), наса, центр управления полетами, сергей крикалев
Роскосмос, Космос - РИА Наука, Международная космическая станция (МКС), НАСА, Центр управления полетами, Сергей Крикалев
12:56 18.12.2022 (обновлено: 13:50 18.12.2022)
 
"Роскосмос" сообщил о понижении температуры в корабле "Союз МС-22"

"Роскосмос" сообщил, что температуру в корабле "Союз МС-22" удалось понизить

© NASA TVМанипулятор обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
Манипулятор обследует корабль Союз МС-22 после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
© NASA TV
Манипулятор обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Специалистам удалось уменьшить температуру в корабле "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Температура в пилотируемом корабле "Союз МС-22" снижается благодаря действиям специалистов подмосковного Центра управления полетами, оставаясь в заданных пределах", — говорится в заявлении.

Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики корабля. Кроме того, они подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов, а в трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.
Космонавты как российского, так и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю.
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Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения.
На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, в корабле стала повышаться температура. По информации источника РИА Новости, она достигала 50 градусов. При этом в пресс-службе "Роскосмоса" заявляли, что температура повысилась незначительно — до 30 градусов Цельсия.
По данным "Роскосмоса", 17 декабря температура в корабле держалась в пределах 28-30 градусов.
Солнечное затмение с борта МКС - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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РоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)НАСАЦентр управления полетамиСергей Крикалев
 
 
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