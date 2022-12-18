https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839536707.html

Российские ПВО за сутки перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS

Российские ПВО за сутки перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS - РИА Новости, 18.12.2022

Российские ПВО за сутки перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS

Российские ПВО за сутки сбили украинский беспилотный летательный аппарат в ДНР и перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области, ЛНР и ДНР,... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T15:24

2022-12-18T15:24

2022-12-18T15:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

херсонская область

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские ПВО за сутки сбили украинский беспилотный летательный аппарат в ДНР и перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области, ЛНР и ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Еленовка Донецкой народной республики, а также перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня "HIMARS" в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Артемовск, Енакиево Донецкой народной республики, Попасная, Белое Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства. По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 3204 украинских летательных аппарата, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевую машину реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7650 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины