15:24 18.12.2022 (обновлено: 15:31 18.12.2022)
Российские ПВО за сутки перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS
Российские ПВО за сутки перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS и сбили украинский дрон
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские ПВО за сутки сбили украинский беспилотный летательный аппарат в ДНР и перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области, ЛНР и ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Еленовка Донецкой народной республики, а также перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня "HIMARS" в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Артемовск, Енакиево Донецкой народной республики, Попасная, Белое Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 3204 украинских летательных аппарата, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевую машину реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7650 единиц специальной военной автомобильной техники.