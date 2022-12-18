https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839535650.html
ВС России поразили пункт управления украинской бригады теробороны в ДНР
ВС России поразили пункт управления украинской бригады теробороны в ДНР - РИА Новости, 18.12.2022
ВС России поразили пункт управления украинской бригады теробороны в ДНР
Российские войска поразили в районе Красного Лимана (ДНР) пункт управления украинской 113-й бригады территориальной обороны, сообщило в воскресенье министерство РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:16
2022-12-18T15:16
2022-12-18T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
красный лиман
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские войска поразили в районе Красного Лимана (ДНР) пункт управления украинской 113-й бригады территориальной обороны, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 113-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики, а также 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, красный лиман, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили пункт управления украинской бригады теробороны в ДНР
ВС России поразили пункт управления украинской бригады теробороны в районе Красного Лимана