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Российские военные отбили контратаки Киева на Донецком направлении - РИА Новости, 18.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839535537.html
Российские военные отбили контратаки Киева на Донецком направлении
Российские военные отбили контратаки Киева на Донецком направлении - РИА Новости, 18.12.2022
Российские военные отбили контратаки Киева на Донецком направлении
Вооруженные силы РФ отбили контратаки украинских войск на Донецком направлении, уничтожено более 40 боевиков и 5 единиц техники, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:14
2022-12-18T19:54
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
киев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ отбили контратаки украинских войск на Донецком направлении, уничтожено более 40 боевиков и 5 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "В районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой народной республики противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.
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Минобороны о безуспешных контратаках украинских военных и уничтожении техники ВСУ
Вооруженные силы РФ отбили контратаки украинских войск на Донецком направлении, уничтожено более 40 боевиков и 5 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "В районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой народной республики противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.
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безопасность, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Киев
15:14 18.12.2022 (обновлено: 19:54 18.12.2022)
 
Российские военные отбили контратаки Киева на Донецком направлении

Минобороны: российские военные уничтожили более 40 боевиков ВСУ на Донецком направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ отбили контратаки украинских войск на Донецком направлении, уничтожено более 40 боевиков и 5 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"В районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой народной республики противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.
Военнослужащий Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
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