https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839535537.html
Российские военные отбили контратаки Киева на Донецком направлении
Российские военные отбили контратаки Киева на Донецком направлении - РИА Новости, 18.12.2022
Российские военные отбили контратаки Киева на Донецком направлении
Вооруженные силы РФ отбили контратаки украинских войск на Донецком направлении, уничтожено более 40 боевиков и 5 единиц техники, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:14
2022-12-18T15:14
2022-12-18T19:54
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
киев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ отбили контратаки украинских войск на Донецком направлении, уничтожено более 40 боевиков и 5 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "В районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой народной республики противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839533011.html
россия
киев
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839545280_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f115b526386dfafaf45b540b54cfc0b0.jpg
Минобороны о безуспешных контратаках украинских военных и уничтожении техники ВСУ
Вооруженные силы РФ отбили контратаки украинских войск на Донецком направлении, уничтожено более 40 боевиков и 5 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "В районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой народной республики противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.
2022-12-18T15:14
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PT3M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Киев
15:14 18.12.2022 (обновлено: 19:54 18.12.2022)
Российские военные отбили контратаки Киева на Донецком направлении
Минобороны: российские военные уничтожили более 40 боевиков ВСУ на Донецком направлении