https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839535312.html

Российские военные уничтожили еще одну украинскую РЛС AN/TPQ-36

Российские военные уничтожили еще одну украинскую РЛС AN/TPQ-36 - РИА Новости, 18.12.2022

Российские военные уничтожили еще одну украинскую РЛС AN/TPQ-36

Российские войска за сутки уничтожили в районе Константиновки (ДНР) украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36,... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T15:12

2022-12-18T15:12

2022-12-18T15:12

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сша

россия

безопасность

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в районе Константиновки (ДНР) украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839533011.html

донецкая народная республика

сша

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, сша, россия, безопасность