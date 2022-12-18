https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839535312.html
Российские военные уничтожили еще одну украинскую РЛС AN/TPQ-36
Российские военные уничтожили еще одну украинскую РЛС AN/TPQ-36 - РИА Новости, 18.12.2022
Российские военные уничтожили еще одну украинскую РЛС AN/TPQ-36
Российские войска за сутки уничтожили в районе Константиновки (ДНР) украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36,... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:12
2022-12-18T15:12
2022-12-18T15:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сша
россия
безопасность
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в районе Константиновки (ДНР) украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839533011.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, сша, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, США, Россия, Безопасность
Российские военные уничтожили еще одну украинскую РЛС AN/TPQ-36
Минобороны: российские военные уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы из США