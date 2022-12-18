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Российские военные уничтожили еще одну украинскую РЛС AN/TPQ-36 - РИА Новости, 18.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839535312.html
Российские военные уничтожили еще одну украинскую РЛС AN/TPQ-36
Российские военные уничтожили еще одну украинскую РЛС AN/TPQ-36 - РИА Новости, 18.12.2022
Российские военные уничтожили еще одну украинскую РЛС AN/TPQ-36
Российские войска за сутки уничтожили в районе Константиновки (ДНР) украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36,... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:12
2022-12-18T15:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сша
россия
безопасность
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в районе Константиновки (ДНР) украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сводке военного ведомства.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сша, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, США, Россия, Безопасность
15:12 18.12.2022
 
Российские военные уничтожили еще одну украинскую РЛС AN/TPQ-36

Минобороны: российские военные уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы из США

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота РСЗО
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© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в районе Константиновки (ДНР) украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сводке военного ведомства.
Военнослужащий Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 15:01Специальная военная операция на Украине
Российские военные взяли под контроль Яковлевку в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияБезопасность
 
 
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