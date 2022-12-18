https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839534783.html
Российские войска уничтожили в ДНР ремонтно-эвакуационную группу противника
Российские войска уничтожили в ДНР ремонтно-эвакуационную группу противника - РИА Новости, 18.12.2022
Российские войска уничтожили в ДНР ремонтно-эвакуационную группу противника
ВС РФ уничтожили украинскую ремонтно-эвакуационную группу в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:11
2022-12-18T15:11
2022-12-18T18:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили украинскую ремонтно-эвакуационную группу в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области. В районе населенного пункта Времевка Донецкой народной республики огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны о безуспешных контратаках украинских военных и уничтожении техники ВСУ
Вооруженные силы РФ отбили контратаки украинских войск на Донецком направлении, уничтожено более 40 боевиков и 5 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "В районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой народной республики противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.
2022-12-18T15:11
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PT3M32S
РИА Новости
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донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:11 18.12.2022 (обновлено: 18:40 18.12.2022)
Российские войска уничтожили в ДНР ремонтно-эвакуационную группу противника
Минобороны: российские войска уничтожили в ДНР ремонтно-эвакуационную группу противника