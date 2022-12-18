https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839534783.html

Российские войска уничтожили в ДНР ремонтно-эвакуационную группу противника

Российские войска уничтожили в ДНР ремонтно-эвакуационную группу противника - РИА Новости, 18.12.2022

Российские войска уничтожили в ДНР ремонтно-эвакуационную группу противника

ВС РФ уничтожили украинскую ремонтно-эвакуационную группу в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T15:11

2022-12-18T15:11

2022-12-18T18:40

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили украинскую ремонтно-эвакуационную группу в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области. В районе населенного пункта Времевка Донецкой народной республики огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

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2022

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о безуспешных контратаках украинских военных и уничтожении техники ВСУ Вооруженные силы РФ отбили контратаки украинских войск на Донецком направлении, уничтожено более 40 боевиков и 5 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "В районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой народной республики противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в Минобороны. 2022-12-18T15:11 true PT3M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)