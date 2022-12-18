https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839533980.html
ВС России нанесли поражение живой силе ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России нанесли поражение живой силе ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 18.12.2022
ВС России нанесли поражение живой силе ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ на Южнодонецком направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Шевченко и Дорожнянка Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:06
2022-12-18T15:06
2022-12-18T15:26
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ВС РФ на Южнодонецком направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Шевченко и Дорожнянка Запорожской области, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839536707.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
15:06 18.12.2022 (обновлено: 15:26 18.12.2022)
ВС России нанесли поражение живой силе ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России нанесли поражение живой силе ВСУ на Южнодонецком направлении