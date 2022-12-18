https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839533980.html

ВС России нанесли поражение живой силе ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России нанесли поражение живой силе ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 18.12.2022

ВС России нанесли поражение живой силе ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС РФ на Южнодонецком направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Шевченко и Дорожнянка Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T15:06

2022-12-18T15:06

2022-12-18T15:26

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ВС РФ на Южнодонецком направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Шевченко и Дорожнянка Запорожской области, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839536707.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины