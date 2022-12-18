https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839533570.html

ВС России пресекли попытки разведки ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России пресекли попытки разведки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.12.2022

ВС России пресекли попытки разведки ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными до 60 военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T15:04

2022-12-18T15:04

2022-12-18T15:09

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

луганская народная республика

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. На Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными до 60 военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в районе Стельмаховки в ЛНР в результате огневого налета артиллерии РФ нанесено поражение резервам противника. Кроме того, упреждающим огнем по украинским штурмовым группам пресечены попытки противника провести разведку боем в направлении Голиково и Кременной ЛНР."Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и два пикапа", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839533011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины