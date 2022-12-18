https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839533570.html
ВС России пресекли попытки разведки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России пресекли попытки разведки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.12.2022
ВС России пресекли попытки разведки ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными до 60 военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:04
2022-12-18T15:04
2022-12-18T15:09
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
луганская народная республика
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. На Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными до 60 военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в районе Стельмаховки в ЛНР в результате огневого налета артиллерии РФ нанесено поражение резервам противника. Кроме того, упреждающим огнем по украинским штурмовым группам пресечены попытки противника провести разведку боем в направлении Голиково и Кременной ЛНР."Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и два пикапа", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839533011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Луганская Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины
15:04 18.12.2022 (обновлено: 15:09 18.12.2022)
ВС России пресекли попытки разведки ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 60 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении