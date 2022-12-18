https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839500586.html
Подразделения ЛНР уничтожили до 50 украинских военных за сутки
Подразделения ЛНР уничтожили до 50 украинских военных за сутки - РИА Новости, 18.12.2022
Подразделения ЛНР уничтожили до 50 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки понесли большие потери в живой силе и военной технике при активных наступательных действиях бойцов Народной милиции ЛНР,... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T10:21
2022-12-18T10:21
2022-12-18T12:11
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
владимир путин
россия
украина
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ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки понесли большие потери в живой силе и военной технике при активных наступательных действиях бойцов Народной милиции ЛНР, сообщило ведомство.Накануне Народная милиция республики сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров и две артиллерийские установки.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Россия, Украина
10:21 18.12.2022 (обновлено: 12:11 18.12.2022)
Подразделения ЛНР уничтожили до 50 украинских военных за сутки
Народная милиция ЛНР уничтожила за сутки до 50 украинских военных и два танка