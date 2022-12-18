https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839500586.html

Подразделения ЛНР уничтожили до 50 украинских военных за сутки

Подразделения ЛНР уничтожили до 50 украинских военных за сутки - РИА Новости, 18.12.2022

Подразделения ЛНР уничтожили до 50 украинских военных за сутки

Украинские войска за минувшие сутки понесли большие потери в живой силе и военной технике при активных наступательных действиях бойцов Народной милиции ЛНР,... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T10:21

2022-12-18T10:21

2022-12-18T12:11

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

владимир путин

россия

украина

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ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки понесли большие потери в живой силе и военной технике при активных наступательных действиях бойцов Народной милиции ЛНР, сообщило ведомство.Накануне Народная милиция республики сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров и две артиллерийские установки.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, луганская народная республика, владимир путин, россия, украина