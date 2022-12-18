Рейтинг@Mail.ru
Подразделения ЛНР уничтожили до 50 украинских военных за сутки - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839500586.html
Подразделения ЛНР уничтожили до 50 украинских военных за сутки
Подразделения ЛНР уничтожили до 50 украинских военных за сутки - РИА Новости, 18.12.2022
Подразделения ЛНР уничтожили до 50 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки понесли большие потери в живой силе и военной технике при активных наступательных действиях бойцов Народной милиции ЛНР,... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T10:21
2022-12-18T12:11
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
владимир путин
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776287337_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_58503d3239a19f78f591ccdcdcda0a21.jpg
ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки понесли большие потери в живой силе и военной технике при активных наступательных действиях бойцов Народной милиции ЛНР, сообщило ведомство.Накануне Народная милиция республики сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров и две артиллерийские установки.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776287337_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_deb0a5930e06ad6e041cc83451e97424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, луганская народная республика, владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Россия, Украина
10:21 18.12.2022 (обновлено: 12:11 18.12.2022)
 
Подразделения ЛНР уничтожили до 50 украинских военных за сутки

Народная милиция ЛНР уничтожила за сутки до 50 украинских военных и два танка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки понесли большие потери в живой силе и военной технике при активных наступательных действиях бойцов Народной милиции ЛНР, сообщило ведомство.

"Уничтожено: до 50 человек личного состава; два танка; три бронетранспортера; один беспилотный летательный аппарат; 14 единиц специальной автомобильной техники", — говорится в заявлении.

Накануне Народная милиция республики сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров и две артиллерийские установки.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала