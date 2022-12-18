https://ria.ru/20221218/spetsnaz-1839542542.html

Спецназ "Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ на Соледарском направлении

Спецназ "Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ на Соледарском направлении - РИА Новости, 18.12.2022

Спецназ "Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ на Соледарском направлении

Спецназ "Ахмат" уничтожил опорный пункт украинских войск на Соледарском направлении в ЛНР, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T15:52

2022-12-18T15:52

2022-12-18T16:49

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

в мире

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ГРОЗНЫЙ, 18 дек — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил опорный пункт украинских войск на Соледарском направлении в ЛНР, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.По его словам, противник потерял около десяти человек убитыми и много ранеными.По его словам, бойцы спецназа "Ахмат" давно развеяли миф о том, что успех в спецоперации зависит от численного преимущества и удачного расположения. Он подчеркнул, что наиболее важные факторы — это мужество и отвага.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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рамзан кадыров, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, в мире