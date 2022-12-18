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Спецназ "Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ на Соледарском направлении - РИА Новости, 18.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/spetsnaz-1839542542.html
Спецназ "Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ на Соледарском направлении
Спецназ "Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ на Соледарском направлении - РИА Новости, 18.12.2022
Спецназ "Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ на Соледарском направлении
Спецназ "Ахмат" уничтожил опорный пункт украинских войск на Соледарском направлении в ЛНР, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:52
2022-12-18T16:49
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 18 дек — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил опорный пункт украинских войск на Соледарском направлении в ЛНР, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.По его словам, противник потерял около десяти человек убитыми и много ранеными.По его словам, бойцы спецназа "Ахмат" давно развеяли миф о том, что успех в спецоперации зависит от численного преимущества и удачного расположения. Он подчеркнул, что наиболее важные факторы — это мужество и отвага.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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рамзан кадыров, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
15:52 18.12.2022 (обновлено: 16:49 18.12.2022)
 
Спецназ "Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ на Соледарском направлении

Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ на Соледарском направлении

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 18 дек — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил опорный пункт украинских войск на Соледарском направлении в ЛНР, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, противник потерял около десяти человек убитыми и много ранеными.
"Другими словами, несмотря на непосредственную поддержку натовских военных, бандеровские формирования потерпели грандиозное фиаско, пытаясь удержать свои огневые позиции", — отметил Кадыров.
По его словам, бойцы спецназа "Ахмат" давно развеяли миф о том, что успех в спецоперации зависит от численного преимущества и удачного расположения. Он подчеркнул, что наиболее важные факторы — это мужество и отвага.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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