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Аэропорт "Внуково" сообщил об изменениях в расписании - РИА Новости, 18.12.2022
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Аэропорт "Внуково" сообщил об изменениях в расписании
Аэропорт "Внуково" сообщил об изменениях в расписании - РИА Новости, 18.12.2022
Аэропорт "Внуково" сообщил об изменениях в расписании
В московском аэропорту "Внуково" в день большого снегопада отменен один рейс, есть переносы рейсов по решению командиров самолётов, а также задержки рейсов,... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:34
2022-12-18T15:34
турция
дубай
москва
flydubai
turkish airlines
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В московском аэропорту "Внуково" в день большого снегопада отменен один рейс, есть переносы рейсов по решению командиров самолётов, а также задержки рейсов, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее "Известия" сообщили, что во "Внуково" застряли сотни пассажиров, задержаны рейсы авиакомпаний Turkish Airlines в Турцию и Flydubai в Дубай. Люди столпились возле стоек информаций, ожидая трансферы в отели. В пресс-службе аэропорта отметили, что воздушная гавань обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме. "Несмотря на сложные метеоусловия, сильный снегопад: за прошедшие сутки в городе выпало почти 30% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова в Москве выросла до 33-38 сантиметров, - по метеоусловиям во "Внуково" отменен один рейс. Есть переносы рейсов, по решению командиров воздушных судов авиакомпаний, а также задержки рейсов, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью", - говорится в сообщении. По прогнозам синоптиков, отмечает аэропорт, метель сохранится весь день. К последствиям снегопада в аэропорту готовы. Все службы "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта. Задействовано необходимое количество многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов и обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. "Кроме того, аэропорт "Внуково" готов принимать рейсы из других аэропортов, где воздушные суда не могут приземлиться", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221218/aeroporty-1839513752.html
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турция, дубай, москва, flydubai, turkish airlines, общество
Турция, Дубай, Москва, Flydubai, Turkish Airlines, Общество
15:34 18.12.2022
 
Аэропорт "Внуково" сообщил об изменениях в расписании

В московском аэропорту "Внуково" из-за снегопада отменили один рейс

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУборка снега в аэропорту "Внуково"
Уборка снега в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уборка снега в аэропорту "Внуково". Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В московском аэропорту "Внуково" в день большого снегопада отменен один рейс, есть переносы рейсов по решению командиров самолётов, а также задержки рейсов, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Ранее "Известия" сообщили, что во "Внуково" застряли сотни пассажиров, задержаны рейсы авиакомпаний Turkish Airlines в Турцию и Flydubai в Дубай. Люди столпились возле стоек информаций, ожидая трансферы в отели.
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В пресс-службе аэропорта отметили, что воздушная гавань обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме.
"Несмотря на сложные метеоусловия, сильный снегопад: за прошедшие сутки в городе выпало почти 30% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова в Москве выросла до 33-38 сантиметров, - по метеоусловиям во "Внуково" отменен один рейс. Есть переносы рейсов, по решению командиров воздушных судов авиакомпаний, а также задержки рейсов, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью", - говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, отмечает аэропорт, метель сохранится весь день. К последствиям снегопада в аэропорту готовы. Все службы "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта. Задействовано необходимое количество многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов и обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.
"Кроме того, аэропорт "Внуково" готов принимать рейсы из других аэропортов, где воздушные суда не могут приземлиться", - говорится в сообщении.
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