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Стало известно о "взрывоопасной смеси", грозящей Европе из-за США - РИА Новости, 18.12.2022
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Стало известно о "взрывоопасной смеси", грозящей Европе из-за США
Стало известно о "взрывоопасной смеси", грозящей Европе из-за США - РИА Новости, 18.12.2022
Стало известно о "взрывоопасной смеси", грозящей Европе из-за США
Ответные меры Евросоюза на принятый в США закон о снижении инфляции (IRA) грозят торговой войной между близкими союзникам, пишет Die Welt. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T02:34
2022-12-18T04:09
в мире
джо байден
сша
евросоюз
франция
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Ответные меры Евросоюза на принятый в США закон о снижении инфляции (IRA) грозят торговой войной между близкими союзникам, пишет Die Welt.Как отмечает автор материала Тобиас Кайзер, в рамках прошедшего на этой неделе саммита ЕС самые влиятельные политики Европы обсудили реакцию блока на "крупномасштабное промышленно-политическое наступление" президента США Джо Байдена.По его словам, в случае победы сторонников "жесткой линии", прежде всего Франции, возникнет угроза "трансатлантической гонки субсидий", усиления европейского протекционизма и торговой войны со своим союзником. При этом интервенционизм блока придется финансировать при помощи увеличения общего долга Евросоюза."Это взрывоопасная смесь. Франция, в частности, настаивает на решительном европейском ответе", - предупреждает он. Среди мер реагировании обсуждаются даже такие "немыслимые ранее", как правило "Покупай европейское" для субсидий и государственных закупок, пишет автор."Новые протекционистские меры могут привести к тому, что ЕС окажется втянутым в торговую войну с США", - подчеркивает Кайзер.Закон о снижении инфляции, подписанный Байденом в августе, предусматривает, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке. Документ выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.
https://ria.ru/20221216/bayden-1839104986.html
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в мире, джо байден, сша, евросоюз, франция
В мире, Джо Байден, США, Евросоюз, Франция
02:34 18.12.2022 (обновлено: 04:09 18.12.2022)
 
Стало известно о "взрывоопасной смеси", грозящей Европе из-за США

Welt: ответ ЕС на закон США о снижении инфляции грозит торговой войной между союзниками

© Fotolia / hansennФлаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© Fotolia / hansenn
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Ответные меры Евросоюза на принятый в США закон о снижении инфляции (IRA) грозят торговой войной между близкими союзникам, пишет Die Welt.
Как отмечает автор материала Тобиас Кайзер, в рамках прошедшего на этой неделе саммита ЕС самые влиятельные политики Европы обсудили реакцию блока на "крупномасштабное промышленно-политическое наступление" президента США Джо Байдена.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 12:15
СМИ: В Европе разочаровались в Байдене из-за назревающей торговой войны
По его словам, в случае победы сторонников "жесткой линии", прежде всего Франции, возникнет угроза "трансатлантической гонки субсидий", усиления европейского протекционизма и торговой войны со своим союзником. При этом интервенционизм блока придется финансировать при помощи увеличения общего долга Евросоюза.
"Это взрывоопасная смесь. Франция, в частности, настаивает на решительном европейском ответе", - предупреждает он. Среди мер реагировании обсуждаются даже такие "немыслимые ранее", как правило "Покупай европейское" для субсидий и государственных закупок, пишет автор.
"Новые протекционистские меры могут привести к тому, что ЕС окажется втянутым в торговую войну с США", - подчеркивает Кайзер.
Закон о снижении инфляции, подписанный Байденом в августе, предусматривает, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке. Документ выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 04:05
Южная Корея предложила ЕС вместе противостоять США
 
В миреДжо БайденСШАЕвросоюзФранция
 
 
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