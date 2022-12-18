https://ria.ru/20221218/smes-1839477814.html

Стало известно о "взрывоопасной смеси", грозящей Европе из-за США

Стало известно о "взрывоопасной смеси", грозящей Европе из-за США - РИА Новости, 18.12.2022

Стало известно о "взрывоопасной смеси", грозящей Европе из-за США

Ответные меры Евросоюза на принятый в США закон о снижении инфляции (IRA) грозят торговой войной между близкими союзникам, пишет Die Welt. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T02:34

2022-12-18T02:34

2022-12-18T04:09

в мире

джо байден

сша

евросоюз

франция

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Ответные меры Евросоюза на принятый в США закон о снижении инфляции (IRA) грозят торговой войной между близкими союзникам, пишет Die Welt.Как отмечает автор материала Тобиас Кайзер, в рамках прошедшего на этой неделе саммита ЕС самые влиятельные политики Европы обсудили реакцию блока на "крупномасштабное промышленно-политическое наступление" президента США Джо Байдена.По его словам, в случае победы сторонников "жесткой линии", прежде всего Франции, возникнет угроза "трансатлантической гонки субсидий", усиления европейского протекционизма и торговой войны со своим союзником. При этом интервенционизм блока придется финансировать при помощи увеличения общего долга Евросоюза."Это взрывоопасная смесь. Франция, в частности, настаивает на решительном европейском ответе", - предупреждает он. Среди мер реагировании обсуждаются даже такие "немыслимые ранее", как правило "Покупай европейское" для субсидий и государственных закупок, пишет автор."Новые протекционистские меры могут привести к тому, что ЕС окажется втянутым в торговую войну с США", - подчеркивает Кайзер.Закон о снижении инфляции, подписанный Байденом в августе, предусматривает, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке. Документ выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.

https://ria.ru/20221216/bayden-1839104986.html

https://ria.ru/20221210/ira-1837673610.html

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в мире, джо байден, сша, евросоюз, франция