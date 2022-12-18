02:34 18.12.2022 (обновлено: 04:09 18.12.2022)
Стало известно о "взрывоопасной смеси", грозящей Европе из-за США
Welt: ответ ЕС на закон США о снижении инфляции грозит торговой войной между союзниками
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Ответные меры Евросоюза на принятый в США закон о снижении инфляции (IRA) грозят торговой войной между близкими союзникам, пишет Die Welt.
Как отмечает автор материала Тобиас Кайзер, в рамках прошедшего на этой неделе саммита ЕС самые влиятельные политики Европы обсудили реакцию блока на "крупномасштабное промышленно-политическое наступление" президента США Джо Байдена.
По его словам, в случае победы сторонников "жесткой линии", прежде всего Франции, возникнет угроза "трансатлантической гонки субсидий", усиления европейского протекционизма и торговой войны со своим союзником. При этом интервенционизм блока придется финансировать при помощи увеличения общего долга Евросоюза.
"Это взрывоопасная смесь. Франция, в частности, настаивает на решительном европейском ответе", - предупреждает он. Среди мер реагировании обсуждаются даже такие "немыслимые ранее", как правило "Покупай европейское" для субсидий и государственных закупок, пишет автор.
"Новые протекционистские меры могут привести к тому, что ЕС окажется втянутым в торговую войну с США", - подчеркивает Кайзер.
Закон о снижении инфляции, подписанный Байденом в августе, предусматривает, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке. Документ выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.
10 декабря, 04:05Южная Корея предложила ЕС вместе противостоять США