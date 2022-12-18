https://ria.ru/20221218/shampanskoe-1839475628.html

Россиянам объяснили, как выбрать лучшее шампанское на Новый год

Россиянам объяснили, как выбрать лучшее шампанское на Новый год - РИА Новости, 18.12.2022

Россиянам объяснили, как выбрать лучшее шампанское на Новый год

Перед Новым годом ассортимент шампанского и игристых вин резко увеличивается. Чтобы выбрать качественный напиток, нужно обращать внимание на маркировку бутылки, РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T03:18

2022-12-18T03:18

2022-12-18T03:18

олеся буняева

россия

роскачество

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

новый год

общество

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Перед Новым годом ассортимент шампанского и игристых вин резко увеличивается. Чтобы выбрать качественный напиток, нужно обращать внимание на маркировку бутылки, цену и надписи на этикетках, рассказала агентству "Прайм" директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Буняева.В первую очередь, эксперт напомнила, что игристые вина и любой другой алкоголь следует покупать только в магазинах, поскольку в случае приобретения товара с рук или через интернет можно столкнуться с контрафактом. Кроме этого, важно обращать внимание на маркировку бутылок: там обязательно должна присутствовать федеральная специальная марка, которую можно проверить через приложение Росалкогольрегулирования "Антиконтрафакт – Алко".Более того, по словам Буняевой, стоит смотреть и на цену напитка: минимальная розничная цена на игристые вина в России на сегодняшний день составляет 169 рублей за 0,75 литра, а с Нового года ее поднимут до 239 рублей.Наконец, эксперт перечислила надписи, которых не должно быть на этикетках и контр-этикетках настоящего игристого вина – это фразы "не является вином", "напиток слабоалкогольный/виноградсодержащий", "изготовлено из яблочного (фруктового) сырья". Также в составе напитка не должно быть ароматизаторов и красителей.

https://ria.ru/20221118/shampanskoe-1832496967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

олеся буняева, россия, роскачество, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), новый год, общество