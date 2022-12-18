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Россиянам объяснили, как выбрать лучшее шампанское на Новый год - РИА Новости, 18.12.2022
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Россиянам объяснили, как выбрать лучшее шампанское на Новый год
Россиянам объяснили, как выбрать лучшее шампанское на Новый год - РИА Новости, 18.12.2022
Россиянам объяснили, как выбрать лучшее шампанское на Новый год
Перед Новым годом ассортимент шампанского и игристых вин резко увеличивается. Чтобы выбрать качественный напиток, нужно обращать внимание на маркировку бутылки, РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T03:18
2022-12-18T03:18
олеся буняева
россия
роскачество
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
новый год
общество
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Перед Новым годом ассортимент шампанского и игристых вин резко увеличивается. Чтобы выбрать качественный напиток, нужно обращать внимание на маркировку бутылки, цену и надписи на этикетках, рассказала агентству "Прайм" директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Буняева.В первую очередь, эксперт напомнила, что игристые вина и любой другой алкоголь следует покупать только в магазинах, поскольку в случае приобретения товара с рук или через интернет можно столкнуться с контрафактом. Кроме этого, важно обращать внимание на маркировку бутылок: там обязательно должна присутствовать федеральная специальная марка, которую можно проверить через приложение Росалкогольрегулирования "Антиконтрафакт – Алко".Более того, по словам Буняевой, стоит смотреть и на цену напитка: минимальная розничная цена на игристые вина в России на сегодняшний день составляет 169 рублей за 0,75 литра, а с Нового года ее поднимут до 239 рублей.Наконец, эксперт перечислила надписи, которых не должно быть на этикетках и контр-этикетках настоящего игристого вина – это фразы "не является вином", "напиток слабоалкогольный/виноградсодержащий", "изготовлено из яблочного (фруктового) сырья". Также в составе напитка не должно быть ароматизаторов и красителей.
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олеся буняева, россия, роскачество, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), новый год, общество
Олеся Буняева, Россия, Роскачество, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), Новый год, Общество
03:18 18.12.2022
 
Россиянам объяснили, как выбрать лучшее шампанское на Новый год

Специалист Роскачества Буняева: при выборе шампанского надо смотреть на маркировку бутылки

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкБутылка шампанского
Бутылка шампанского - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Бутылка шампанского. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Перед Новым годом ассортимент шампанского и игристых вин резко увеличивается. Чтобы выбрать качественный напиток, нужно обращать внимание на маркировку бутылки, цену и надписи на этикетках, рассказала агентству "Прайм" директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Буняева.
В первую очередь, эксперт напомнила, что игристые вина и любой другой алкоголь следует покупать только в магазинах, поскольку в случае приобретения товара с рук или через интернет можно столкнуться с контрафактом. Кроме этого, важно обращать внимание на маркировку бутылок: там обязательно должна присутствовать федеральная специальная марка, которую можно проверить через приложение Росалкогольрегулирования "Антиконтрафакт – Алко".
Более того, по словам Буняевой, стоит смотреть и на цену напитка: минимальная розничная цена на игристые вина в России на сегодняшний день составляет 169 рублей за 0,75 литра, а с Нового года ее поднимут до 239 рублей.
Наконец, эксперт перечислила надписи, которых не должно быть на этикетках и контр-этикетках настоящего игристого вина – это фразы "не является вином", "напиток слабоалкогольный/виноградсодержащий", "изготовлено из яблочного (фруктового) сырья". Также в составе напитка не должно быть ароматизаторов и красителей.
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Олеся БуняеваРоссияРоскачествоФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)Новый годОбщество
 
 
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