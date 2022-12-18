https://ria.ru/20221218/shampanskoe-1839475628.html
Россиянам объяснили, как выбрать лучшее шампанское на Новый год
Россиянам объяснили, как выбрать лучшее шампанское на Новый год - РИА Новости, 18.12.2022
Россиянам объяснили, как выбрать лучшее шампанское на Новый год
Перед Новым годом ассортимент шампанского и игристых вин резко увеличивается. Чтобы выбрать качественный напиток, нужно обращать внимание на маркировку бутылки, РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T03:18
2022-12-18T03:18
2022-12-18T03:18
олеся буняева
россия
роскачество
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
новый год
общество
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Перед Новым годом ассортимент шампанского и игристых вин резко увеличивается. Чтобы выбрать качественный напиток, нужно обращать внимание на маркировку бутылки, цену и надписи на этикетках, рассказала агентству "Прайм" директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Буняева.В первую очередь, эксперт напомнила, что игристые вина и любой другой алкоголь следует покупать только в магазинах, поскольку в случае приобретения товара с рук или через интернет можно столкнуться с контрафактом. Кроме этого, важно обращать внимание на маркировку бутылок: там обязательно должна присутствовать федеральная специальная марка, которую можно проверить через приложение Росалкогольрегулирования "Антиконтрафакт – Алко".Более того, по словам Буняевой, стоит смотреть и на цену напитка: минимальная розничная цена на игристые вина в России на сегодняшний день составляет 169 рублей за 0,75 литра, а с Нового года ее поднимут до 239 рублей.Наконец, эксперт перечислила надписи, которых не должно быть на этикетках и контр-этикетках настоящего игристого вина – это фразы "не является вином", "напиток слабоалкогольный/виноградсодержащий", "изготовлено из яблочного (фруктового) сырья". Также в составе напитка не должно быть ароматизаторов и красителей.
https://ria.ru/20221118/shampanskoe-1832496967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олеся буняева, россия, роскачество, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), новый год, общество
Олеся Буняева, Россия, Роскачество, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), Новый год, Общество
Россиянам объяснили, как выбрать лучшее шампанское на Новый год
Специалист Роскачества Буняева: при выборе шампанского надо смотреть на маркировку бутылки