https://ria.ru/20221218/saratov-1839524484.html

Врачи рассказали о состоянии девушки, упавшей в оркестровую яму в Саратове

Врачи рассказали о состоянии девушки, упавшей в оркестровую яму в Саратове - РИА Новости, 18.12.2022

Врачи рассказали о состоянии девушки, упавшей в оркестровую яму в Саратове

Зрительница, которая упала в оркестровую яму в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, находится в больнице в состоянии средней степени... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T14:06

2022-12-18T14:06

2022-12-18T14:06

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Зрительница, которая упала в оркестровую яму в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, врачи исключили у нее переломы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Ранее Костин сообщил, что в субботу 19-летняя зрительница упала на два метра в оркестровую яму в Саратовской консерватории, медики скорой помощи на месте диагностировали у пострадавшей переломы лопатки и голени. Прокуратура начала проверку по данному факту. В ведомстве отметили, что девушка после концерта пошла благодарить артистов, оступилась и упала в оркестровую яму. "По прибытии (в больницу) женщина была осмотрена нейрохирургом, травматологом и хирургом. Предварительный диагноз, ранее поставленный бригадой скорой медицинской помощи, а именно перелом лопатки, закрытый перелом голени, не подтвердился. Диагноз при поступлении - сочетанная травма, закрытая травма черепа с сотрясением головного мозга, ушибленная рана затылочной области, ушиб грудной клетки, ушиб мягких тканей правого голеностопного сустава. Пациентка в состоянии средней степени тяжести. Угрозы жизни нет", - написал Костин в своем Telegram-канале. Министр подчеркнул, что пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. "Женщина находится под пристальным вниманием врачей и руководства Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова", - добавил он.

https://ria.ru/20221217/konservatoriya-1839463638.html

https://ria.ru/20190627/1555961533.html

саратов

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратов