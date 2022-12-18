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Врачи рассказали о состоянии девушки, упавшей в оркестровую яму в Саратове - РИА Новости, 18.12.2022
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Врачи рассказали о состоянии девушки, упавшей в оркестровую яму в Саратове
Врачи рассказали о состоянии девушки, упавшей в оркестровую яму в Саратове - РИА Новости, 18.12.2022
Врачи рассказали о состоянии девушки, упавшей в оркестровую яму в Саратове
Зрительница, которая упала в оркестровую яму в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, находится в больнице в состоянии средней степени... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T14:06
2022-12-18T14:06
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Зрительница, которая упала в оркестровую яму в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, врачи исключили у нее переломы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Ранее Костин сообщил, что в субботу 19-летняя зрительница упала на два метра в оркестровую яму в Саратовской консерватории, медики скорой помощи на месте диагностировали у пострадавшей переломы лопатки и голени. Прокуратура начала проверку по данному факту. В ведомстве отметили, что девушка после концерта пошла благодарить артистов, оступилась и упала в оркестровую яму. "По прибытии (в больницу) женщина была осмотрена нейрохирургом, травматологом и хирургом. Предварительный диагноз, ранее поставленный бригадой скорой медицинской помощи, а именно перелом лопатки, закрытый перелом голени, не подтвердился. Диагноз при поступлении - сочетанная травма, закрытая травма черепа с сотрясением головного мозга, ушибленная рана затылочной области, ушиб грудной клетки, ушиб мягких тканей правого голеностопного сустава. Пациентка в состоянии средней степени тяжести. Угрозы жизни нет", - написал Костин в своем Telegram-канале. Министр подчеркнул, что пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. "Женщина находится под пристальным вниманием врачей и руководства Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова", - добавил он.
https://ria.ru/20221217/konservatoriya-1839463638.html
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происшествия, саратов
Происшествия, Саратов
14:06 18.12.2022
 
Врачи рассказали о состоянии девушки, упавшей в оркестровую яму в Саратове

Девушка, упавшая в оркестровую яму в Саратове, находится в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи на одной из улиц Москвы
Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Зрительница, которая упала в оркестровую яму в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, врачи исключили у нее переломы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
Ранее Костин сообщил, что в субботу 19-летняя зрительница упала на два метра в оркестровую яму в Саратовской консерватории, медики скорой помощи на месте диагностировали у пострадавшей переломы лопатки и голени. Прокуратура начала проверку по данному факту. В ведомстве отметили, что девушка после концерта пошла благодарить артистов, оступилась и упала в оркестровую яму.
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Девушка получила переломы, упав в оркестровую яму Саратовской консерватории
"По прибытии (в больницу) женщина была осмотрена нейрохирургом, травматологом и хирургом. Предварительный диагноз, ранее поставленный бригадой скорой медицинской помощи, а именно перелом лопатки, закрытый перелом голени, не подтвердился. Диагноз при поступлении - сочетанная травма, закрытая травма черепа с сотрясением головного мозга, ушибленная рана затылочной области, ушиб грудной клетки, ушиб мягких тканей правого голеностопного сустава. Пациентка в состоянии средней степени тяжести. Угрозы жизни нет", - написал Костин в своем Telegram-канале.
Министр подчеркнул, что пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.
"Женщина находится под пристальным вниманием врачей и руководства Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова", - добавил он.
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