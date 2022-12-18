https://ria.ru/20221218/saratov-1839497484.html
Прокуратура проверит ЧП с падением девушки в оркестровую яму в Саратове
Прокуратура проверит ЧП с падением девушки в оркестровую яму в Саратове - РИА Новости, 18.12.2022
Прокуратура проверит ЧП с падением девушки в оркестровую яму в Саратове
Прокуратура начала проверку по факту получения травмы зрительницей, которая упала в оркестровую яму в Саратовской государственной консерватории имени Л.В... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T09:41
2022-12-18T09:41
2022-12-18T09:41
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САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту получения травмы зрительницей, которая упала в оркестровую яму в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, когда после концерта шла на сцену поблагодарить артистов, сообщило надзорное ведомство региона. Ранее министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил, что в субботу 19-летняя зрительница упала в оркестровую яму в Саратовской консерватории, пострадавшая сломала лопатку и голень. "Прокуратура Фрунзенского района Саратова организовала проверку по факту получения девушкой травмы в здании консерватории имени Л.В. Собинова в Саратове. Предварительно установлено, что в вечернее время 17 декабря 2022 года после окончания концерта одна из зрительниц пошла благодарить артистов, оступилась и упала в оркестровую яму. С полученными травмами девушка госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Ведомство устанавливает все обстоятельства происшествия. "В ходе проверки прокуратура даст оценку полноте и достаточности принимаемых руководством консерватории мер, направленных на обеспечение безопасности зрителей и работников. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении. Согласно афише на сайте Саратовской консерватории, в большом зале учреждения в субботу вечером проходил концерт "Как тебя, Россия, не любить" с участием народного артиста СССР Леонида Сметанникова, оркестра русских народных инструментов консерватории под руководством Кирилла Ершова и других исполнителей.
https://ria.ru/20200307/1568276286.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, россия
Происшествия, Саратов, Россия
Прокуратура проверит ЧП с падением девушки в оркестровую яму в Саратове
Прокуратура проверит ЧП с падением девушки в оркестровую яму в Саратовской консерватории
САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости.
Прокуратура начала проверку
по факту получения травмы зрительницей, которая упала в оркестровую яму в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, когда после концерта шла на сцену поблагодарить артистов, сообщило надзорное ведомство региона.
Ранее министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил, что в субботу 19-летняя зрительница упала в оркестровую яму в Саратовской консерватории, пострадавшая сломала лопатку и голень.
"Прокуратура Фрунзенского района Саратова организовала проверку по факту получения девушкой травмы в здании консерватории имени Л.В. Собинова в Саратове. Предварительно установлено, что в вечернее время 17 декабря 2022 года после окончания концерта одна из зрительниц пошла благодарить артистов, оступилась и упала в оркестровую яму. С полученными травмами девушка госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ведомство устанавливает все обстоятельства происшествия. "В ходе проверки прокуратура даст оценку полноте и достаточности принимаемых руководством консерватории мер, направленных на обеспечение безопасности зрителей и работников. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.
Согласно афише на сайте Саратовской консерватории, в большом зале учреждения в субботу вечером проходил концерт "Как тебя, Россия
, не любить" с участием народного артиста СССР
Леонида Сметанникова, оркестра русских народных инструментов консерватории под руководством Кирилла Ершова и других исполнителей.