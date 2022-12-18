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В Самаре прошел ледяной дождь - РИА Новости, 18.12.2022
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В Самаре прошел ледяной дождь
В Самаре прошел ледяной дождь - РИА Новости, 18.12.2022
В Самаре прошел ледяной дождь
Коммунальные службы ведут обработку территорий противогололедным материалом после прошедшего ледяного дождя в Самаре, говорится в сообщениях районных... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T11:43
2022-12-18T12:45
самара
ленинский район
железнодорожный
общество
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САМАРА, 18 дек - РИА Новости. Коммунальные службы ведут обработку территорий противогололедным материалом после прошедшего ледяного дождя в Самаре, говорится в сообщениях районных администраций города. В субботу вечером мэрия Самары сообщила, что в районах города обеспечена готовность служб благоустройства и управляющих организаций к работе в условиях мокрого снега и ледяного дождя. На встречах главы внутригородских районов дали поручение всем ответственным службам обеспечить выход необходимой спецтехники и дворников утром, 18 декабря, а также в течение дня, при необходимости организовать работу 19 декабря. "Ведем контроль обработки территории Ленинского района. Сегодня на обработку противогололедным материалом вышли 175 дворников на внутридворовые территории. Работа продолжается", - написала в своем телеграм-канале глава Ленинского района Елена Бондаренко. Отчитались о работе коммунальных служб в Железнодорожном и Октябрьском районах. Здесь также ведется обработка территорий противогололедным материалом.
https://ria.ru/20221218/moskva-1839500855.html
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самара, ленинский район, железнодорожный, общество
Самара, Ленинский район, Железнодорожный, Общество
11:43 18.12.2022 (обновлено: 12:45 18.12.2022)
 
В Самаре прошел ледяной дождь

В Самаре устраняют последствия ледяного дождя

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкВид на дорогу через лобовое стекло автомобиля после прошедшего ледяного дождя
Вид на дорогу через лобовое стекло автомобиля после прошедшего ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вид на дорогу через лобовое стекло автомобиля после прошедшего ледяного дождя. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 18 дек - РИА Новости. Коммунальные службы ведут обработку территорий противогололедным материалом после прошедшего ледяного дождя в Самаре, говорится в сообщениях районных администраций города.
В субботу вечером мэрия Самары сообщила, что в районах города обеспечена готовность служб благоустройства и управляющих организаций к работе в условиях мокрого снега и ледяного дождя. На встречах главы внутригородских районов дали поручение всем ответственным службам обеспечить выход необходимой спецтехники и дворников утром, 18 декабря, а также в течение дня, при необходимости организовать работу 19 декабря.
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"Ведем контроль обработки территории Ленинского района. Сегодня на обработку противогололедным материалом вышли 175 дворников на внутридворовые территории. Работа продолжается", - написала в своем телеграм-канале глава Ленинского района Елена Бондаренко.
Отчитались о работе коммунальных служб в Железнодорожном и Октябрьском районах. Здесь также ведется обработка территорий противогололедным материалом.
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СамараЛенинский районЖелезнодорожныйОбщество
 
 
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