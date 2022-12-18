https://ria.ru/20221218/samara-1839509636.html

В Самаре прошел ледяной дождь

В Самаре прошел ледяной дождь - РИА Новости, 18.12.2022

В Самаре прошел ледяной дождь

Коммунальные службы ведут обработку территорий противогололедным материалом после прошедшего ледяного дождя в Самаре, говорится в сообщениях районных... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T11:43

2022-12-18T11:43

2022-12-18T12:45

самара

ленинский район

железнодорожный

общество

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САМАРА, 18 дек - РИА Новости. Коммунальные службы ведут обработку территорий противогололедным материалом после прошедшего ледяного дождя в Самаре, говорится в сообщениях районных администраций города. В субботу вечером мэрия Самары сообщила, что в районах города обеспечена готовность служб благоустройства и управляющих организаций к работе в условиях мокрого снега и ледяного дождя. На встречах главы внутригородских районов дали поручение всем ответственным службам обеспечить выход необходимой спецтехники и дворников утром, 18 декабря, а также в течение дня, при необходимости организовать работу 19 декабря. "Ведем контроль обработки территории Ленинского района. Сегодня на обработку противогололедным материалом вышли 175 дворников на внутридворовые территории. Работа продолжается", - написала в своем телеграм-канале глава Ленинского района Елена Бондаренко. Отчитались о работе коммунальных служб в Железнодорожном и Октябрьском районах. Здесь также ведется обработка территорий противогололедным материалом.

https://ria.ru/20221218/moskva-1839500855.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/snegopad-1839207069.html

самара

ленинский район

железнодорожный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

самара, ленинский район, железнодорожный, общество