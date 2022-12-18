11:43 18.12.2022 (обновлено: 12:45 18.12.2022)
В Самаре прошел ледяной дождь
В Самаре устраняют последствия ледяного дождя
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкВид на дорогу через лобовое стекло автомобиля после прошедшего ледяного дождя
Вид на дорогу через лобовое стекло автомобиля после прошедшего ледяного дождя. Архивное фото
САМАРА, 18 дек - РИА Новости. Коммунальные службы ведут обработку территорий противогололедным материалом после прошедшего ледяного дождя в Самаре, говорится в сообщениях районных администраций города.
В субботу вечером мэрия Самары сообщила, что в районах города обеспечена готовность служб благоустройства и управляющих организаций к работе в условиях мокрого снега и ледяного дождя. На встречах главы внутригородских районов дали поручение всем ответственным службам обеспечить выход необходимой спецтехники и дворников утром, 18 декабря, а также в течение дня, при необходимости организовать работу 19 декабря.
"Ведем контроль обработки территории Ленинского района. Сегодня на обработку противогололедным материалом вышли 175 дворников на внутридворовые территории. Работа продолжается", - написала в своем телеграм-канале глава Ленинского района Елена Бондаренко.
Отчитались о работе коммунальных служб в Железнодорожном и Октябрьском районах. Здесь также ведется обработка территорий противогололедным материалом.
16 декабря, 15:34В РоссииВ выходные на Центральную Россию обрушатся снегопады