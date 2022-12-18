https://ria.ru/20221218/roskachestvo-1839485822.html

В Роскачестве рассказали, как обезопаситься от слежки через Smart TV

В Роскачестве рассказали, как обезопаситься от слежки через Smart TV - РИА Новости, 18.12.2022

В Роскачестве рассказали, как обезопаситься от слежки через Smart TV

Телевизоры с функцией Smart TV могут не только передавать данные сторонним лицам, но и стать "жертвой" хакеров, поэтому, чтобы свести к минимуму возможность... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T06:45

2022-12-18T06:45

2022-12-18T16:47

сергей бодров

роскачество

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Телевизоры с функцией Smart TV могут не только передавать данные сторонним лицам, но и стать "жертвой" хакеров, поэтому, чтобы свести к минимуму возможность отслеживания своего устройства, на нем необходимо отключить функцию автоматического распознавания контента, рассказали РИА Новости в Роскачестве."Как свести к минимуму отслеживание вашего Smart TV: отключите функции автоматического распознавание контента — ACR. Ищите их в разделах "Приватность", "Конфиденциальность", "Условия и политика" или подобных. Эта функция идентифицирует рекламу, телешоу и фильмы, которые вы просматриваете на своем телевизоре. Любопытно, что анализироваться будет любой контент — полученный через потоковые приставки, кабельное и эфирное телевидение, даже через проигрыватели DVD и Blu-ray", — говорится в сообщении. Отмечается, что Smart TV действительно может быть взломан, а камеру и микрофон на устройстве можно использовать для слежки. При этом личные данные могут быть переданы сторонним компаниям для продажи рекламодателям, однако обычно производители это и не скрывают, прописывая соответствующие положения в политике конфиденциальности. Так, по словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Бодрова, в телевизорах с функцией Smart TV действительно встроены приложения, которые могут следить за активностью пользователей и отправлять собранные данные в аналитические компании. Это позволяет составить подробный профиль потребителя, но это обезличенный портрет. "В общей массе такие данные помогают компаниям улучшать сервис и да — показывать вам более подходящую рекламу", — уточнил он. При этом атака на Smart TV вероятна в том случае, когда хакерам целенаправленно нужно нанести ущерб цифровой, финансовой или реальной жизни какого-то определенного пользователя. В случае с обычными гражданами и для "развлечения" такое вряд ли возможно, потому что это затратный процесс, полагают в Роскачестве. "По сути Smart TV — это тот же смартфон, только с огромным экраном. Большинство приложений для Android можно установить и на Smart TV, а значит, появляется риск тех же уязвимостей, что и на телефоне. Кроме того, есть определенная категория людей, в том числе и среди юристов, которые слишком обеспокоены сборами данных и постоянно подают иски в суды против мегакорпораций. Ну и при случае могут сорвать джекпот, отсудив кругленькую сумму. Поэтому наш совет — быть умнее любой "умной" техники: ограничивать активность по сбору и анализу данных и читать политики конфиденциальности", — заключил Бодров.

https://radiosputnik.ria.ru/20221202/vpn-1836015175.html

https://ria.ru/20201222/televidenie-1590318797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей бодров, роскачество