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В Роскачестве рассказали, как обезопаситься от слежки через Smart TV - РИА Новости, 18.12.2022
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В Роскачестве рассказали, как обезопаситься от слежки через Smart TV
В Роскачестве рассказали, как обезопаситься от слежки через Smart TV - РИА Новости, 18.12.2022
В Роскачестве рассказали, как обезопаситься от слежки через Smart TV
Телевизоры с функцией Smart TV могут не только передавать данные сторонним лицам, но и стать "жертвой" хакеров, поэтому, чтобы свести к минимуму возможность... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T06:45
2022-12-18T16:47
сергей бодров
роскачество
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Телевизоры с функцией Smart TV могут не только передавать данные сторонним лицам, но и стать "жертвой" хакеров, поэтому, чтобы свести к минимуму возможность отслеживания своего устройства, на нем необходимо отключить функцию автоматического распознавания контента, рассказали РИА Новости в Роскачестве."Как свести к минимуму отслеживание вашего Smart TV: отключите функции автоматического распознавание контента — ACR. Ищите их в разделах "Приватность", "Конфиденциальность", "Условия и политика" или подобных. Эта функция идентифицирует рекламу, телешоу и фильмы, которые вы просматриваете на своем телевизоре. Любопытно, что анализироваться будет любой контент — полученный через потоковые приставки, кабельное и эфирное телевидение, даже через проигрыватели DVD и Blu-ray", — говорится в сообщении. Отмечается, что Smart TV действительно может быть взломан, а камеру и микрофон на устройстве можно использовать для слежки. При этом личные данные могут быть переданы сторонним компаниям для продажи рекламодателям, однако обычно производители это и не скрывают, прописывая соответствующие положения в политике конфиденциальности. Так, по словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Бодрова, в телевизорах с функцией Smart TV действительно встроены приложения, которые могут следить за активностью пользователей и отправлять собранные данные в аналитические компании. Это позволяет составить подробный профиль потребителя, но это обезличенный портрет. "В общей массе такие данные помогают компаниям улучшать сервис и да — показывать вам более подходящую рекламу", — уточнил он. При этом атака на Smart TV вероятна в том случае, когда хакерам целенаправленно нужно нанести ущерб цифровой, финансовой или реальной жизни какого-то определенного пользователя. В случае с обычными гражданами и для "развлечения" такое вряд ли возможно, потому что это затратный процесс, полагают в Роскачестве. "По сути Smart TV — это тот же смартфон, только с огромным экраном. Большинство приложений для Android можно установить и на Smart TV, а значит, появляется риск тех же уязвимостей, что и на телефоне. Кроме того, есть определенная категория людей, в том числе и среди юристов, которые слишком обеспокоены сборами данных и постоянно подают иски в суды против мегакорпораций. Ну и при случае могут сорвать джекпот, отсудив кругленькую сумму. Поэтому наш совет — быть умнее любой "умной" техники: ограничивать активность по сбору и анализу данных и читать политики конфиденциальности", — заключил Бодров.
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сергей бодров, роскачество
Сергей Бодров, Роскачество
06:45 18.12.2022 (обновлено: 16:47 18.12.2022)
 
В Роскачестве рассказали, как обезопаситься от слежки через Smart TV

Роскачество: обезопаситься от слежки можно через отключение функции распознавания контента

© Fotolia / Serg ZastavkinДевушка и молодой человек смотрят телевизор
Девушка и молодой человек смотрят телевизор - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© Fotolia / Serg Zastavkin
Девушка и молодой человек смотрят телевизор. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Телевизоры с функцией Smart TV могут не только передавать данные сторонним лицам, но и стать "жертвой" хакеров, поэтому, чтобы свести к минимуму возможность отслеживания своего устройства, на нем необходимо отключить функцию автоматического распознавания контента, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Как свести к минимуму отслеживание вашего Smart TV: отключите функции автоматического распознавание контента — ACR. Ищите их в разделах "Приватность", "Конфиденциальность", "Условия и политика" или подобных. Эта функция идентифицирует рекламу, телешоу и фильмы, которые вы просматриваете на своем телевизоре. Любопытно, что анализироваться будет любой контент — полученный через потоковые приставки, кабельное и эфирное телевидение, даже через проигрыватели DVD и Blu-ray", — говорится в сообщении.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 22:28
В Роскачестве рассказали, как безопасно подключаться к Wi-Fi
Отмечается, что Smart TV действительно может быть взломан, а камеру и микрофон на устройстве можно использовать для слежки. При этом личные данные могут быть переданы сторонним компаниям для продажи рекламодателям, однако обычно производители это и не скрывают, прописывая соответствующие положения в политике конфиденциальности.
Так, по словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Бодрова, в телевизорах с функцией Smart TV действительно встроены приложения, которые могут следить за активностью пользователей и отправлять собранные данные в аналитические компании. Это позволяет составить подробный профиль потребителя, но это обезличенный портрет. "В общей массе такие данные помогают компаниям улучшать сервис и да — показывать вам более подходящую рекламу", — уточнил он.
При этом атака на Smart TV вероятна в том случае, когда хакерам целенаправленно нужно нанести ущерб цифровой, финансовой или реальной жизни какого-то определенного пользователя. В случае с обычными гражданами и для "развлечения" такое вряд ли возможно, потому что это затратный процесс, полагают в Роскачестве.
"По сути Smart TV — это тот же смартфон, только с огромным экраном. Большинство приложений для Android можно установить и на Smart TV, а значит, появляется риск тех же уязвимостей, что и на телефоне. Кроме того, есть определенная категория людей, в том числе и среди юристов, которые слишком обеспокоены сборами данных и постоянно подают иски в суды против мегакорпораций. Ну и при случае могут сорвать джекпот, отсудив кругленькую сумму. Поэтому наш совет — быть умнее любой "умной" техники: ограничивать активность по сбору и анализу данных и читать политики конфиденциальности", — заключил Бодров.
Цифровое телевидение - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 08:13
Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
 
Сергей БодровРоскачество
 
 
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