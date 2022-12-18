https://ria.ru/20221218/rebenok-1839502577.html

В Саратовской области рассказали о состоянии ребенка, находившегося в коме

В Саратовской области рассказали о состоянии ребенка, находившегося в коме - РИА Новости, 18.12.2022

В Саратовской области рассказали о состоянии ребенка, находившегося в коме

Трехлетний мальчик, пострадавший при пожаре в квартире в городе Хвалынске Саратовской области, вышел из комы и отключен от аппарата искусственной вентиляции... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T10:38

2022-12-18T10:38

2022-12-18T10:38

происшествия

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хвалынск

волжский

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САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Трехлетний мальчик, пострадавший при пожаре в квартире в городе Хвалынске Саратовской области, вышел из комы и отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что пожар произошел днем 12 декабря в Хвалынске в квартире дома по улице Волжская, где дети находились одни. В результате возгорания пятилетняя девочка погибла, а ее трехлетний брат был помещен в реанимацию. Прокуратура начала проверку, а следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Костин отмечал, что бригада санавиации в тот же день доставила ребенка в Саратов в крайне тяжелом состоянии, мальчик находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). "Легкие мальчика были полностью поражены продуктами горения, сердце самостоятельно не справлялось со своей функцией, сознания не было. Развивалась полиорганная недостаточность. С поступления начата комплексная терапия... Несколько дней врачи реанимации боролись за жизнь маленького пациента. В результате положительная динамика в состоянии здоровья, мальчик пошел на поправку. В настоящее время он дышит самостоятельно, пришел в сознание, проблемы с сердечной недостаточностью купировались", - написал Костин в Telegram-канале. По его словам, в настоящий момент мальчику по-прежнему требуется круглосуточное наблюдение врачами-реаниматологами. "Ребенку предстоит длительная реабилитация и лечение. Ведь задача медицинских работников заключается не только в спасении самой жизни человека, но и сделать эту жизнь максимально качественной", - добавил министр.

https://ria.ru/20221213/khvalynsk-1838215582.html

https://ria.ru/20221212/pozhar-1838105803.html

саратовская область

хвалынск

волжский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хвалынск, волжский