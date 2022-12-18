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В Саратовской области рассказали о состоянии ребенка, находившегося в коме - РИА Новости, 18.12.2022
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В Саратовской области рассказали о состоянии ребенка, находившегося в коме
В Саратовской области рассказали о состоянии ребенка, находившегося в коме - РИА Новости, 18.12.2022
В Саратовской области рассказали о состоянии ребенка, находившегося в коме
Трехлетний мальчик, пострадавший при пожаре в квартире в городе Хвалынске Саратовской области, вышел из комы и отключен от аппарата искусственной вентиляции... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T10:38
2022-12-18T10:38
происшествия
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хвалынск
волжский
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САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Трехлетний мальчик, пострадавший при пожаре в квартире в городе Хвалынске Саратовской области, вышел из комы и отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что пожар произошел днем 12 декабря в Хвалынске в квартире дома по улице Волжская, где дети находились одни. В результате возгорания пятилетняя девочка погибла, а ее трехлетний брат был помещен в реанимацию. Прокуратура начала проверку, а следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Костин отмечал, что бригада санавиации в тот же день доставила ребенка в Саратов в крайне тяжелом состоянии, мальчик находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). "Легкие мальчика были полностью поражены продуктами горения, сердце самостоятельно не справлялось со своей функцией, сознания не было. Развивалась полиорганная недостаточность. С поступления начата комплексная терапия... Несколько дней врачи реанимации боролись за жизнь маленького пациента. В результате положительная динамика в состоянии здоровья, мальчик пошел на поправку. В настоящее время он дышит самостоятельно, пришел в сознание, проблемы с сердечной недостаточностью купировались", - написал Костин в Telegram-канале. По его словам, в настоящий момент мальчику по-прежнему требуется круглосуточное наблюдение врачами-реаниматологами. "Ребенку предстоит длительная реабилитация и лечение. Ведь задача медицинских работников заключается не только в спасении самой жизни человека, но и сделать эту жизнь максимально качественной", - добавил министр.
https://ria.ru/20221213/khvalynsk-1838215582.html
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саратовская область
хвалынск
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происшествия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хвалынск, волжский
Происшествия, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хвалынск, Волжский
10:38 18.12.2022
 
В Саратовской области рассказали о состоянии ребенка, находившегося в коме

Ребенок, находившийся в коме после пожара под Саратовом, идет на поправку

© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница. Архивное фото
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САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Трехлетний мальчик, пострадавший при пожаре в квартире в городе Хвалынске Саратовской области, вышел из комы и отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что пожар произошел днем 12 декабря в Хвалынске в квартире дома по улице Волжская, где дети находились одни. В результате возгорания пятилетняя девочка погибла, а ее трехлетний брат был помещен в реанимацию. Прокуратура начала проверку, а следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Костин отмечал, что бригада санавиации в тот же день доставила ребенка в Саратов в крайне тяжелом состоянии, мальчик находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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Ребенка, пострадавшего при пожаре в Хвалынске, доставили в Саратов
"Легкие мальчика были полностью поражены продуктами горения, сердце самостоятельно не справлялось со своей функцией, сознания не было. Развивалась полиорганная недостаточность. С поступления начата комплексная терапия... Несколько дней врачи реанимации боролись за жизнь маленького пациента. В результате положительная динамика в состоянии здоровья, мальчик пошел на поправку. В настоящее время он дышит самостоятельно, пришел в сознание, проблемы с сердечной недостаточностью купировались", - написал Костин в Telegram-канале.
По его словам, в настоящий момент мальчику по-прежнему требуется круглосуточное наблюдение врачами-реаниматологами.
"Ребенку предстоит длительная реабилитация и лечение. Ведь задача медицинских работников заключается не только в спасении самой жизни человека, но и сделать эту жизнь максимально качественной", - добавил министр.
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ПроисшествияСаратовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХвалынскВолжский
 
 
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