https://ria.ru/20221218/rebenok-1839502577.html
В Саратовской области рассказали о состоянии ребенка, находившегося в коме
В Саратовской области рассказали о состоянии ребенка, находившегося в коме - РИА Новости, 18.12.2022
В Саратовской области рассказали о состоянии ребенка, находившегося в коме
Трехлетний мальчик, пострадавший при пожаре в квартире в городе Хвалынске Саратовской области, вышел из комы и отключен от аппарата искусственной вентиляции... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T10:38
2022-12-18T10:38
2022-12-18T10:38
происшествия
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хвалынск
волжский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152126/09/1521260983_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_ac016286265bef4007d486b6e37b8b9d.jpg
САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Трехлетний мальчик, пострадавший при пожаре в квартире в городе Хвалынске Саратовской области, вышел из комы и отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что пожар произошел днем 12 декабря в Хвалынске в квартире дома по улице Волжская, где дети находились одни. В результате возгорания пятилетняя девочка погибла, а ее трехлетний брат был помещен в реанимацию. Прокуратура начала проверку, а следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Костин отмечал, что бригада санавиации в тот же день доставила ребенка в Саратов в крайне тяжелом состоянии, мальчик находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). "Легкие мальчика были полностью поражены продуктами горения, сердце самостоятельно не справлялось со своей функцией, сознания не было. Развивалась полиорганная недостаточность. С поступления начата комплексная терапия... Несколько дней врачи реанимации боролись за жизнь маленького пациента. В результате положительная динамика в состоянии здоровья, мальчик пошел на поправку. В настоящее время он дышит самостоятельно, пришел в сознание, проблемы с сердечной недостаточностью купировались", - написал Костин в Telegram-канале. По его словам, в настоящий момент мальчику по-прежнему требуется круглосуточное наблюдение врачами-реаниматологами. "Ребенку предстоит длительная реабилитация и лечение. Ведь задача медицинских работников заключается не только в спасении самой жизни человека, но и сделать эту жизнь максимально качественной", - добавил министр.
https://ria.ru/20221213/khvalynsk-1838215582.html
https://ria.ru/20221212/pozhar-1838105803.html
саратовская область
хвалынск
волжский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152126/09/1521260983_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_cb1896bd83186ce2e40ad8369ddad119.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хвалынск, волжский
Происшествия, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хвалынск, Волжский
В Саратовской области рассказали о состоянии ребенка, находившегося в коме
Ребенок, находившийся в коме после пожара под Саратовом, идет на поправку
САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Трехлетний мальчик, пострадавший при пожаре в квартире в городе Хвалынске Саратовской области, вышел из комы и отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
Ранее в главке МЧС
по региону сообщили, что пожар произошел днем 12 декабря в Хвалынске в квартире дома по улице Волжская
, где дети находились одни. В результате возгорания пятилетняя девочка погибла, а ее трехлетний брат был помещен в реанимацию. Прокуратура начала проверку, а следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Костин отмечал, что бригада санавиации в тот же день доставила ребенка в Саратов
в крайне тяжелом состоянии, мальчик находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
"Легкие мальчика были полностью поражены продуктами горения, сердце самостоятельно не справлялось со своей функцией, сознания не было. Развивалась полиорганная недостаточность. С поступления начата комплексная терапия... Несколько дней врачи реанимации боролись за жизнь маленького пациента. В результате положительная динамика в состоянии здоровья, мальчик пошел на поправку. В настоящее время он дышит самостоятельно, пришел в сознание, проблемы с сердечной недостаточностью купировались", - написал Костин в Telegram-канале.
По его словам, в настоящий момент мальчику по-прежнему требуется круглосуточное наблюдение врачами-реаниматологами.
"Ребенку предстоит длительная реабилитация и лечение. Ведь задача медицинских работников заключается не только в спасении самой жизни человека, но и сделать эту жизнь максимально качественной", - добавил министр.