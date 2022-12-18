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В Ростовской области нашли тело мужчины с огнестрельным ранением - РИА Новости, 18.12.2022
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В Ростовской области нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
В Ростовской области нашли тело мужчины с огнестрельным ранением - РИА Новости, 18.12.2022
В Ростовской области нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, чье тело с огнестрельным ранением обнаружено на обочине дороги в Тацинском районе Ростовской области,... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:37
2022-12-18T15:37
происшествия
ростовская область
тацинский район
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, чье тело с огнестрельным ранением обнаружено на обочине дороги в Тацинском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. "Поступило сообщение об обнаружении тела 29-летнего мужчины с огнестрельным ранением на обочине автодороги "станица Милютинская - хутор Верхнеобливский" в Тацинском районе Ростовской области", - сказал он. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконное приобретение, хранение, ношение оружия", следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, тацинский район, россия
Происшествия, Ростовская область, Тацинский район, Россия
15:37 18.12.2022
 
В Ростовской области нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

В Ростовской области на обочине дороги нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, чье тело с огнестрельным ранением обнаружено на обочине дороги в Тацинском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
"Поступило сообщение об обнаружении тела 29-летнего мужчины с огнестрельным ранением на обочине автодороги "станица Милютинская - хутор Верхнеобливский" в Тацинском районе Ростовской области", - сказал он.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконное приобретение, хранение, ношение оружия", следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.
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