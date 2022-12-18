https://ria.ru/20221218/rassledovanie-1839538844.html

В Ростовской области нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

В Ростовской области нашли тело мужчины с огнестрельным ранением - РИА Новости, 18.12.2022

В Ростовской области нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, чье тело с огнестрельным ранением обнаружено на обочине дороги в Тацинском районе Ростовской области,... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T15:37

2022-12-18T15:37

2022-12-18T15:37

происшествия

ростовская область

тацинский район

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, чье тело с огнестрельным ранением обнаружено на обочине дороги в Тацинском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. "Поступило сообщение об обнаружении тела 29-летнего мужчины с огнестрельным ранением на обочине автодороги "станица Милютинская - хутор Верхнеобливский" в Тацинском районе Ростовской области", - сказал он. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконное приобретение, хранение, ношение оружия", следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.

https://ria.ru/20221121/ubiystvo-1832995508.html

ростовская область

тацинский район

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростовская область, тацинский район, россия