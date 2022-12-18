https://ria.ru/20221218/rassledovanie-1839538844.html
В Ростовской области нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
В Ростовской области нашли тело мужчины с огнестрельным ранением - РИА Новости, 18.12.2022
В Ростовской области нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, чье тело с огнестрельным ранением обнаружено на обочине дороги в Тацинском районе Ростовской области,... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:37
2022-12-18T15:37
2022-12-18T15:37
происшествия
ростовская область
тацинский район
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, чье тело с огнестрельным ранением обнаружено на обочине дороги в Тацинском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. "Поступило сообщение об обнаружении тела 29-летнего мужчины с огнестрельным ранением на обочине автодороги "станица Милютинская - хутор Верхнеобливский" в Тацинском районе Ростовской области", - сказал он. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконное приобретение, хранение, ношение оружия", следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.
https://ria.ru/20221121/ubiystvo-1832995508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, тацинский район, россия
Происшествия, Ростовская область, Тацинский район, Россия
В Ростовской области нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
В Ростовской области на обочине дороги нашли тело мужчины с огнестрельным ранением