https://ria.ru/20221218/rakety-1839519344.html

Великобритания прислала Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone-2

Великобритания прислала Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone-2 - РИА Новости, 18.12.2022

Великобритания прислала Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone-2

Великобритания отправила на Украину партию высокоточных ракет Brimstone-2, сообщило британское Министерство обороны в своих соцсетях. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T13:17

2022-12-18T13:17

2022-12-18T17:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Великобритания отправила на Украину партию высокоточных ракет Brimstone-2, сообщило британское Министерство обороны в своих соцсетях."В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone-2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России", — заявило ведомство.Известно, что ракеты Brimstone-2 имеют лазерное наведение, а дальность их пуска — в два раза больше по сравнению с предыдущей серией.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак распорядился провести аудит военной помощи, оказываемой Украине, при этом, как сообщают СМИ, британские чиновники боятся, что Сунак близок к тому, чтобы занять слишком "осторожную позицию" по вопросу поддержки режима Зеленского.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20221215/boepripasy-1838969402.html

https://ria.ru/20221215/oruzhie-1838934151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, космос - риа наука, риши сунак, украина, великобритания, донбасс