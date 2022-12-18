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Великобритания прислала Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone-2 - РИА Новости, 18.12.2022
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Великобритания прислала Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone-2
Великобритания прислала Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone-2 - РИА Новости, 18.12.2022
Великобритания прислала Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone-2
Великобритания отправила на Украину партию высокоточных ракет Brimstone-2, сообщило британское Министерство обороны в своих соцсетях. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T13:17
2022-12-18T17:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Великобритания отправила на Украину партию высокоточных ракет Brimstone-2, сообщило британское Министерство обороны в своих соцсетях."В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone-2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России", — заявило ведомство.Известно, что ракеты Brimstone-2 имеют лазерное наведение, а дальность их пуска — в два раза больше по сравнению с предыдущей серией.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак распорядился провести аудит военной помощи, оказываемой Украине, при этом, как сообщают СМИ, британские чиновники боятся, что Сунак близок к тому, чтобы занять слишком "осторожную позицию" по вопросу поддержки режима Зеленского.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20221215/boepripasy-1838969402.html
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в мире, космос - риа наука, риши сунак, украина, великобритания, донбасс
В мире, Космос - РИА Наука, Риши Сунак, Украина, Великобритания, Донбасс
13:17 18.12.2022 (обновлено: 17:00 18.12.2022)
 
Великобритания прислала Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone-2

Минобороны Великобритании направило на Украину новую партию высокоточных ракет Brimstone-2

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Великобритания отправила на Украину партию высокоточных ракет Brimstone-2, сообщило британское Министерство обороны в своих соцсетях.
"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone-2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России", — заявило ведомство.
Флаги Европейского союза и Великобритании - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 17:40
В Британии признали, что запасов боеприпасов на Западе было недостаточно
Известно, что ракеты Brimstone-2 имеют лазерное наведение, а дальность их пуска — в два раза больше по сравнению с предыдущей серией.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак распорядился провести аудит военной помощи, оказываемой Украине, при этом, как сообщают СМИ, британские чиновники боятся, что Сунак близок к тому, чтобы занять слишком "осторожную позицию" по вопросу поддержки режима Зеленского.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Колесо обозрения Лондонский глаз (London Eye) - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 16:17
В Британии сочли возможным передачу Украине новых видов вооружений
 
В миреКосмос - РИА НаукаРиши СунакУкраинаВеликобританияДонбасс
 
 
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