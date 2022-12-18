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Четыре цикла прометания дорог провели службы с начала снегопада в Москве - РИА Новости, 26.12.2022
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Четыре цикла прометания дорог провели службы с начала снегопада в Москве
Четыре цикла прометания дорог провели службы с начала снегопада в Москве - РИА Новости, 26.12.2022
Четыре цикла прометания дорог провели службы с начала снегопада в Москве
Четыре цикла работ по прометанию улично-дорожной сети с противогололедной обработкой провели городские службы Москвы с начала мощного снегопада, сообщается в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-18T18:06
2022-12-26T20:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
снегопад в москве
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Четыре цикла работ по прометанию улично-дорожной сети с противогололедной обработкой провели городские службы Москвы с начала мощного снегопада, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Четыре цикла работ по прометанию улично-дорожной сети с противогололедной обработкой провели городские службы с начала мощного снегопада", - говорится в сообщении. Отмечается, что состояние улично-дорожной сети непрерывно мониторится. В соответствии с погодными условиями проводятся регламентные работы: механизированное прометание проезжей части, тротуаров, дворовых территорий с зачисткой лотковой зоны и противогололедная обработка. "В очередной раз работы повторим в 18:00 и после часа ночи. Просим водителей быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе городских служб и учитывать график выхода на прометание коммунальной техники при планировании поездок", - дополняется в сообщении.
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москва, общество, городское хозяйство москвы, снегопад в москве, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Снегопад в Москве, Комплекс городского хозяйства Москвы
18:06 18.12.2022 (обновлено: 20:09 26.12.2022)
 

Четыре цикла прометания дорог провели службы с начала снегопада в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Четыре цикла работ по прометанию улично-дорожной сети с противогололедной обработкой провели городские службы Москвы с начала мощного снегопада, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Четыре цикла работ по прометанию улично-дорожной сети с противогололедной обработкой провели городские службы с начала мощного снегопада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние улично-дорожной сети непрерывно мониторится. В соответствии с погодными условиями проводятся регламентные работы: механизированное прометание проезжей части, тротуаров, дворовых территорий с зачисткой лотковой зоны и противогололедная обработка.
"В очередной раз работы повторим в 18:00 и после часа ночи. Просим водителей быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе городских служб и учитывать график выхода на прометание коммунальной техники при планировании поездок", - дополняется в сообщении.
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17 декабря, 15:55Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыСнегопад в МосквеКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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