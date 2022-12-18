https://ria.ru/20221218/prometanie-1841515720.html
Четыре цикла прометания дорог провели службы с начала снегопада в Москве
Четыре цикла прометания дорог провели службы с начала снегопада в Москве - РИА Новости, 26.12.2022
Четыре цикла прометания дорог провели службы с начала снегопада в Москве
Четыре цикла работ по прометанию улично-дорожной сети с противогололедной обработкой провели городские службы Москвы с начала мощного снегопада, сообщается в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-18T18:06
2022-12-18T18:06
2022-12-26T20:09
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Четыре цикла работ по прометанию улично-дорожной сети с противогололедной обработкой провели городские службы Москвы с начала мощного снегопада, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Четыре цикла работ по прометанию улично-дорожной сети с противогололедной обработкой провели городские службы с начала мощного снегопада", - говорится в сообщении. Отмечается, что состояние улично-дорожной сети непрерывно мониторится. В соответствии с погодными условиями проводятся регламентные работы: механизированное прометание проезжей части, тротуаров, дворовых территорий с зачисткой лотковой зоны и противогололедная обработка. "В очередной раз работы повторим в 18:00 и после часа ночи. Просим водителей быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе городских служб и учитывать график выхода на прометание коммунальной техники при планировании поездок", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20221217/snegopad-1839404841.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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