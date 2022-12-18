https://ria.ru/20221218/prometanie-1841515720.html

Четыре цикла прометания дорог провели службы с начала снегопада в Москве

Четыре цикла прометания дорог провели службы с начала снегопада в Москве - РИА Новости, 26.12.2022

Четыре цикла прометания дорог провели службы с начала снегопада в Москве

Четыре цикла работ по прометанию улично-дорожной сети с противогололедной обработкой провели городские службы Москвы с начала мощного снегопада, сообщается в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-18T18:06

2022-12-18T18:06

2022-12-26T20:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

городское хозяйство москвы

снегопад в москве

комплекс городского хозяйства москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838648503_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_6a60aa6a949fece1975e9af58349bc79.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Четыре цикла работ по прометанию улично-дорожной сети с противогололедной обработкой провели городские службы Москвы с начала мощного снегопада, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Четыре цикла работ по прометанию улично-дорожной сети с противогололедной обработкой провели городские службы с начала мощного снегопада", - говорится в сообщении. Отмечается, что состояние улично-дорожной сети непрерывно мониторится. В соответствии с погодными условиями проводятся регламентные работы: механизированное прометание проезжей части, тротуаров, дворовых территорий с зачисткой лотковой зоны и противогололедная обработка. "В очередной раз работы повторим в 18:00 и после часа ночи. Просим водителей быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе городских служб и учитывать график выхода на прометание коммунальной техники при планировании поездок", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20221217/snegopad-1839404841.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, городское хозяйство москвы, снегопад в москве, комплекс городского хозяйства москвы