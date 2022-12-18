https://ria.ru/20221218/premiya-1839513164.html

Премии лучшим преподавателям музыки освободят от НДФЛ

Премии лучшим преподавателям музыки освободят от НДФЛ - РИА Новости, 18.12.2022

Премии лучшим преподавателям музыки освободят от НДФЛ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении от НДФЛ премий преподавателям в области музыкального искусства, сообщает... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T12:15

2022-12-18T12:15

2022-12-18T12:15

михаил мишустин

россия

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении от НДФЛ премий преподавателям в области музыкального искусства, сообщает телеграм-канал правительства РФ. "Премии, которые получат лучшие преподаватели в области музыкального искусства, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Для преподавателей детских музыкальных школ, школ искусств и хоровых школ ежегодно предусмотрено 100 премий по 500 тысяч рублей. Для тех, кто преподает в музыкальных колледжах и вузах, – 50 премий по 1 млн рублей. Премии присуждаются за высокие результаты профессиональной деятельности, которые оценивает специальная комиссия при Минкультуры. Претендовать на такие награды могут учителя со стажем не менее 3 лет. Также внесены изменения в перечень международных, иностранных и российских премий, суммы которых не подлежат налогообложению, за выдающиеся достижения в областях: науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и СМИ.

https://ria.ru/20221026/premii-1827042217.html

https://ria.ru/20220705/uchitelya-1800291246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил мишустин, россия, общество