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Премии лучшим преподавателям музыки освободят от НДФЛ - РИА Новости, 18.12.2022
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Премии лучшим преподавателям музыки освободят от НДФЛ
Премии лучшим преподавателям музыки освободят от НДФЛ - РИА Новости, 18.12.2022
Премии лучшим преподавателям музыки освободят от НДФЛ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении от НДФЛ премий преподавателям в области музыкального искусства, сообщает... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T12:15
2022-12-18T12:15
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении от НДФЛ премий преподавателям в области музыкального искусства, сообщает телеграм-канал правительства РФ. "Премии, которые получат лучшие преподаватели в области музыкального искусства, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Для преподавателей детских музыкальных школ, школ искусств и хоровых школ ежегодно предусмотрено 100 премий по 500 тысяч рублей. Для тех, кто преподает в музыкальных колледжах и вузах, – 50 премий по 1 млн рублей. Премии присуждаются за высокие результаты профессиональной деятельности, которые оценивает специальная комиссия при Минкультуры. Претендовать на такие награды могут учителя со стажем не менее 3 лет. Также внесены изменения в перечень международных, иностранных и российских премий, суммы которых не подлежат налогообложению, за выдающиеся достижения в областях: науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и СМИ.
https://ria.ru/20221026/premii-1827042217.html
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михаил мишустин, россия, общество
Михаил Мишустин, Россия, Общество
12:15 18.12.2022
 
Премии лучшим преподавателям музыки освободят от НДФЛ

Премьер Мишустин распорядился освободить от НДФЛ премии лучшим преподавателям музыки

© Фото : пресс-служба Министерства просвещения РФУчитель музыки Инна Мартынова
Учитель музыки Инна Мартынова - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© Фото : пресс-служба Министерства просвещения РФ
Учитель музыки Инна Мартынова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении от НДФЛ премий преподавателям в области музыкального искусства, сообщает телеграм-канал правительства РФ.
"Премии, которые получат лучшие преподаватели в области музыкального искусства, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Для преподавателей детских музыкальных школ, школ искусств и хоровых школ ежегодно предусмотрено 100 премий по 500 тысяч рублей. Для тех, кто преподает в музыкальных колледжах и вузах, – 50 премий по 1 млн рублей.
Премии присуждаются за высокие результаты профессиональной деятельности, которые оценивает специальная комиссия при Минкультуры. Претендовать на такие награды могут учителя со стажем не менее 3 лет.
Также внесены изменения в перечень международных, иностранных и российских премий, суммы которых не подлежат налогообложению, за выдающиеся достижения в областях: науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и СМИ.
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