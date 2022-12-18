https://ria.ru/20221218/premiya-1839513164.html
Премии лучшим преподавателям музыки освободят от НДФЛ
Премии лучшим преподавателям музыки освободят от НДФЛ - РИА Новости, 18.12.2022
Премии лучшим преподавателям музыки освободят от НДФЛ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении от НДФЛ премий преподавателям в области музыкального искусства, сообщает... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T12:15
2022-12-18T12:15
2022-12-18T12:15
михаил мишустин
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общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении от НДФЛ премий преподавателям в области музыкального искусства, сообщает телеграм-канал правительства РФ. "Премии, которые получат лучшие преподаватели в области музыкального искусства, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Для преподавателей детских музыкальных школ, школ искусств и хоровых школ ежегодно предусмотрено 100 премий по 500 тысяч рублей. Для тех, кто преподает в музыкальных колледжах и вузах, – 50 премий по 1 млн рублей. Премии присуждаются за высокие результаты профессиональной деятельности, которые оценивает специальная комиссия при Минкультуры. Претендовать на такие награды могут учителя со стажем не менее 3 лет. Также внесены изменения в перечень международных, иностранных и российских премий, суммы которых не подлежат налогообложению, за выдающиеся достижения в областях: науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и СМИ.
https://ria.ru/20221026/premii-1827042217.html
https://ria.ru/20220705/uchitelya-1800291246.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил мишустин, россия, общество
Михаил Мишустин, Россия, Общество
Премии лучшим преподавателям музыки освободят от НДФЛ
Премьер Мишустин распорядился освободить от НДФЛ премии лучшим преподавателям музыки
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении от НДФЛ премий преподавателям в области музыкального искусства, сообщает телеграм-канал
правительства РФ.
"Премии, которые получат лучшие преподаватели в области музыкального искусства, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Для преподавателей детских музыкальных школ, школ искусств и хоровых школ ежегодно предусмотрено 100 премий по 500 тысяч рублей. Для тех, кто преподает в музыкальных колледжах и вузах, – 50 премий по 1 млн рублей.
Премии присуждаются за высокие результаты профессиональной деятельности, которые оценивает специальная комиссия при Минкультуры. Претендовать на такие награды могут учителя со стажем не менее 3 лет.
Также внесены изменения в перечень международных, иностранных и российских премий, суммы которых не подлежат налогообложению, за выдающиеся достижения в областях: науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и СМИ.