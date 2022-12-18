https://ria.ru/20221218/pravitelstvo-1839523606.html

Правительство приостановило российско-латвийское соглашение о налогах

Правительство приостановило российско-латвийское соглашение о налогах - РИА Новости, 18.12.2022

Правительство приостановило российско-латвийское соглашение о налогах

Правительство России одобрило приостановление российско-латвийского соглашения об избежании двойного налогообложения, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T13:59

2022-12-18T13:59

2022-12-18T13:59

экономика

россия

латвия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило приостановление российско-латвийского соглашения об избежании двойного налогообложения, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О приостановлении Российской Федерацией действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект федерального закона направлен на принятие мер по обеспечению российских интересов, а также минимизации налоговых последствий для российских налогоплательщиков вследствие приостановки действия соглашения.

https://ria.ru/20221201/podstrekatelstvo-1835435232.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, латвия