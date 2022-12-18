Рейтинг@Mail.ru
Правительство приостановило российско-латвийское соглашение о налогах - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221218/pravitelstvo-1839523606.html
Правительство приостановило российско-латвийское соглашение о налогах
Правительство приостановило российско-латвийское соглашение о налогах - РИА Новости, 18.12.2022
Правительство приостановило российско-латвийское соглашение о налогах
Правительство России одобрило приостановление российско-латвийского соглашения об избежании двойного налогообложения, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T13:59
2022-12-18T13:59
экономика
россия
латвия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839363951_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_465ba2bc243088fb2882cb151e908bdf.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило приостановление российско-латвийского соглашения об избежании двойного налогообложения, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О приостановлении Российской Федерацией действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект федерального закона направлен на принятие мер по обеспечению российских интересов, а также минимизации налоговых последствий для российских налогоплательщиков вследствие приостановки действия соглашения.
https://ria.ru/20221201/podstrekatelstvo-1835435232.html
россия
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839363951_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_f919e7b7fe1defd88396a73419f9035f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, латвия
Экономика, Россия, Латвия
13:59 18.12.2022
 
Правительство приостановило российско-латвийское соглашение о налогах

Правительство одобрило приостановку российско-латвийского соглашения о налогах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило приостановление российско-латвийского соглашения об избежании двойного налогообложения, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О приостановлении Российской Федерацией действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект федерального закона направлен на принятие мер по обеспечению российских интересов, а также минимизации налоговых последствий для российских налогоплательщиков вследствие приостановки действия соглашения.
Здание посольства России в Риге - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 00:45
Посольство России в Риге обвинило МИД Латвии в провоцировании войны
 
ЭкономикаРоссияЛатвия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала