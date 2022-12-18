https://ria.ru/20221218/pravitelstvo-1839520150.html
Правительство выделило "Госкорпорации по ОрВД" дополнительная средства
Правительство выделило "Госкорпорации по ОрВД" дополнительная средства - РИА Новости, 18.12.2022
Правительство выделило "Госкорпорации по ОрВД" дополнительная средства
Правительство России одобрило выделение ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ" ("Госкорпорация по ОрВД") средств на обеспечение... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T13:24
2022-12-18T13:24
2022-12-18T13:47
экономика
россия
госкорпорация по организации воздушного движения в рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ" ("Госкорпорация по ОрВД") средств на обеспечение функционирования в условиях внешнего санкционного воздействия, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Как отмечается, проект распоряжения подготовлен в целях обеспечения функционирования федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" в условиях внешнего санкционного воздействия. Кабмин сообщал в середине сентября, что правительство РФ дополнительно выделит 15 миллиардов рублей на поддержку системы организации воздушного движения. Тогда же уточнялось, что средства будут направлены на аэронавигационное обслуживание не менее 1 миллиона полетов, а при необходимости до конца 2022 года на эти цели будет выделено дополнительное финансирование.
https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839459456.html
https://ria.ru/20221217/podderzhka-1839361733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, госкорпорация по организации воздушного движения в рф, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ, Санкции в отношении России
13:24 18.12.2022 (обновлено: 13:47 18.12.2022)
Правительство выделило "Госкорпорации по ОрВД" дополнительная средства
Правительство выделило "Госкорпорации по ОрВД" средства на работу в условиях санкций