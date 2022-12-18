https://ria.ru/20221218/pravitelstvo-1839520150.html

Правительство выделило "Госкорпорации по ОрВД" дополнительная средства

Правительство выделило "Госкорпорации по ОрВД" дополнительная средства - РИА Новости, 18.12.2022

Правительство выделило "Госкорпорации по ОрВД" дополнительная средства

Правительство России одобрило выделение ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ" ("Госкорпорация по ОрВД") средств на обеспечение... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T13:24

2022-12-18T13:24

2022-12-18T13:47

экономика

россия

госкорпорация по организации воздушного движения в рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ" ("Госкорпорация по ОрВД") средств на обеспечение функционирования в условиях внешнего санкционного воздействия, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Как отмечается, проект распоряжения подготовлен в целях обеспечения функционирования федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" в условиях внешнего санкционного воздействия. Кабмин сообщал в середине сентября, что правительство РФ дополнительно выделит 15 миллиардов рублей на поддержку системы организации воздушного движения. Тогда же уточнялось, что средства будут направлены на аэронавигационное обслуживание не менее 1 миллиона полетов, а при необходимости до конца 2022 года на эти цели будет выделено дополнительное финансирование.

https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839459456.html

https://ria.ru/20221217/podderzhka-1839361733.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, госкорпорация по организации воздушного движения в рф, санкции в отношении россии