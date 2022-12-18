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В Краснодаре ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании - РИА Новости, 18.12.2022
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В Краснодаре ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании
В Краснодаре ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании - РИА Новости, 18.12.2022
В Краснодаре ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании
Спасатели ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании в Краснодаре, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T23:55
2022-12-18T23:55
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
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КРАСНОДАР, 18 дек – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании в Краснодаре, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону. Ранее сообщалось, что административное здание горело в Краснодаре на улице Индустриальная. В 22.30 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. "23.22 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Отмечается, что были эвакуированы 30 человек, пострадавших нет.
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краснодар
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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коммерческая недвижимость
23:55 18.12.2022
 
В Краснодаре ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании

Спасатели ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании в Краснодаре

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 18 дек – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании в Краснодаре, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что административное здание горело в Краснодаре на улице Индустриальная. В 22.30 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров.
"23.22 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что были эвакуированы 30 человек, пострадавших нет.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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ПроисшествияКраснодарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Коммерческая недвижимость
 
 
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