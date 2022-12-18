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В Краснодаре ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании
В Краснодаре ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании - РИА Новости, 18.12.2022
В Краснодаре ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании
Спасатели ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании в Краснодаре, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T23:55
2022-12-18T23:55
2022-12-18T23:55
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
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КРАСНОДАР, 18 дек – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании в Краснодаре, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону. Ранее сообщалось, что административное здание горело в Краснодаре на улице Индустриальная. В 22.30 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. "23.22 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Отмечается, что были эвакуированы 30 человек, пострадавших нет.
https://ria.ru/20221205/maslozavod-1836539354.html
краснодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коммерческая недвижимость
В Краснодаре ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании
Спасатели ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании в Краснодаре