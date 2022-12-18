https://ria.ru/20221218/pozhar-1839615407.html

В Краснодаре ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании

В Краснодаре ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании - РИА Новости, 18.12.2022

В Краснодаре ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании

Спасатели ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании в Краснодаре, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T23:55

2022-12-18T23:55

2022-12-18T23:55

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коммерческая недвижимость

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КРАСНОДАР, 18 дек – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании в Краснодаре, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону. Ранее сообщалось, что административное здание горело в Краснодаре на улице Индустриальная. В 22.30 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. "23.22 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Отмечается, что были эвакуированы 30 человек, пострадавших нет.

https://ria.ru/20221205/maslozavod-1836539354.html

краснодар

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость