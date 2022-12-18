https://ria.ru/20221218/pozhar-1839608372.html

В Краснодаре загорелось трехэтажное здание

В Краснодаре загорелось трехэтажное здание - РИА Новости, 18.12.2022

В Краснодаре загорелось трехэтажное здание

Трехэтажное здание загорелось в воскресенье в Краснодаре, пожар локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T22:52

2022-12-18T22:52

2022-12-18T22:55

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 18 дек – РИА Новости. Трехэтажное здание загорелось в воскресенье в Краснодаре, пожар локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по региону.Возгорание произошло в Краснодаре на улице Индустриальная."В 20.32 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание 3-этажного административного здания на площади 100 квадратных метров. В 22.30 локализация пожара на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что эвакуированы 30 человек, пострадавших нет.На ликвидации пожара от РСЧС задействованы 52 человека, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 37 человек личного состава, 14 единиц техники, добавляют в ведомстве.

https://ria.ru/20221205/maslozavod-1836539354.html

краснодар

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)