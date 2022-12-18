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В Краснодаре загорелось трехэтажное здание - РИА Новости, 18.12.2022
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В Краснодаре загорелось трехэтажное здание
В Краснодаре загорелось трехэтажное здание - РИА Новости, 18.12.2022
В Краснодаре загорелось трехэтажное здание
Трехэтажное здание загорелось в воскресенье в Краснодаре, пожар локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T22:52
2022-12-18T22:55
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 18 дек – РИА Новости. Трехэтажное здание загорелось в воскресенье в Краснодаре, пожар локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по региону.Возгорание произошло в Краснодаре на улице Индустриальная."В 20.32 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание 3-этажного административного здания на площади 100 квадратных метров. В 22.30 локализация пожара на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что эвакуированы 30 человек, пострадавших нет.На ликвидации пожара от РСЧС задействованы 52 человека, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 37 человек личного состава, 14 единиц техники, добавляют в ведомстве.
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краснодар
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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:52 18.12.2022 (обновлено: 22:55 18.12.2022)
 
В Краснодаре загорелось трехэтажное здание

В Краснодаре загорелось трехэтажное административное здание, пожар локализовали

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкКраснодарские пожарные и сотрудники МЧС
Краснодарские пожарные и сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Краснодарские пожарные и сотрудники МЧС. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 дек – РИА Новости. Трехэтажное здание загорелось в воскресенье в Краснодаре, пожар локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по региону.
Возгорание произошло в Краснодаре на улице Индустриальная.
"В 20.32 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание 3-этажного административного здания на площади 100 квадратных метров. В 22.30 локализация пожара на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что эвакуированы 30 человек, пострадавших нет.
На ликвидации пожара от РСЧС задействованы 52 человека, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 37 человек личного состава, 14 единиц техники, добавляют в ведомстве.
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ПроисшествияКраснодарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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