https://ria.ru/20221218/pozhar-1839590610.html

В Приангарье локализовали возгорание на нефтегазоконденсатном месторождении

В Приангарье локализовали возгорание на нефтегазоконденсатном месторождении - РИА Новости, 18.12.2022

В Приангарье локализовали возгорание на нефтегазоконденсатном месторождении

Возгорание на нефтегазоконденсатном Марковском месторождении в Иркутской области локализовано, погибших нет, количество пострадавших уточняется, сообщили РИА... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T20:44

2022-12-18T20:44

2022-12-18T20:47

происшествия

иркутская область

инком

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Возгорание на нефтегазоконденсатном Марковском месторождении в Иркутской области локализовано, погибших нет, количество пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора месторождения Иркутской нефтяной компании (ИНК).В ИНК уточнили, что возгорание в Усть-Кутском районе Иркутской области на Марковском месторождении произошло в период комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа. "Мероприятия осуществляются в соответствии с планом ликвидации аварийной ситуации. На месте работают расчёты пожарно-спасательной службы и профессиональное газоспасательное формирование. Угрозы для населения нет", - добавили в компании.В воскресенье ГУМЧС по Иркутской области сообщало, что площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

https://ria.ru/20221216/pozhar-1839093992.html

иркутская область

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происшествия, иркутская область, инком