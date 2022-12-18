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В Приангарье локализовали возгорание на нефтегазоконденсатном месторождении
В Приангарье локализовали возгорание на нефтегазоконденсатном месторождении - РИА Новости, 18.12.2022
В Приангарье локализовали возгорание на нефтегазоконденсатном месторождении
Возгорание на нефтегазоконденсатном Марковском месторождении в Иркутской области локализовано, погибших нет, количество пострадавших уточняется, сообщили РИА... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T20:44
2022-12-18T20:44
2022-12-18T20:47
происшествия
иркутская область
инком
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Возгорание на нефтегазоконденсатном Марковском месторождении в Иркутской области локализовано, погибших нет, количество пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора месторождения Иркутской нефтяной компании (ИНК).В ИНК уточнили, что возгорание в Усть-Кутском районе Иркутской области на Марковском месторождении произошло в период комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа. "Мероприятия осуществляются в соответствии с планом ликвидации аварийной ситуации. На месте работают расчёты пожарно-спасательной службы и профессиональное газоспасательное формирование. Угрозы для населения нет", - добавили в компании.В воскресенье ГУМЧС по Иркутской области сообщало, что площадь пожара составляет 400 квадратных метров.
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происшествия, иркутская область, инком
Происшествия, Иркутская область, Инком
20:44 18.12.2022 (обновлено: 20:47 18.12.2022)
В Приангарье локализовали возгорание на нефтегазоконденсатном месторождении
В Приангарье локализовали возгорание на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении