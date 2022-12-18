Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье локализовали возгорание на нефтегазоконденсатном месторождении - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221218/pozhar-1839590610.html
В Приангарье локализовали возгорание на нефтегазоконденсатном месторождении
В Приангарье локализовали возгорание на нефтегазоконденсатном месторождении - РИА Новости, 18.12.2022
В Приангарье локализовали возгорание на нефтегазоконденсатном месторождении
Возгорание на нефтегазоконденсатном Марковском месторождении в Иркутской области локализовано, погибших нет, количество пострадавших уточняется, сообщили РИА... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T20:44
2022-12-18T20:47
происшествия
иркутская область
инком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Возгорание на нефтегазоконденсатном Марковском месторождении в Иркутской области локализовано, погибших нет, количество пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора месторождения Иркутской нефтяной компании (ИНК).В ИНК уточнили, что возгорание в Усть-Кутском районе Иркутской области на Марковском месторождении произошло в период комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа. "Мероприятия осуществляются в соответствии с планом ликвидации аварийной ситуации. На месте работают расчёты пожарно-спасательной службы и профессиональное газоспасательное формирование. Угрозы для населения нет", - добавили в компании.В воскресенье ГУМЧС по Иркутской области сообщало, что площадь пожара составляет 400 квадратных метров.
https://ria.ru/20221216/pozhar-1839093992.html
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, инком
Происшествия, Иркутская область, Инком
20:44 18.12.2022 (обновлено: 20:47 18.12.2022)
 
В Приангарье локализовали возгорание на нефтегазоконденсатном месторождении

В Приангарье локализовали возгорание на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Возгорание на нефтегазоконденсатном Марковском месторождении в Иркутской области локализовано, погибших нет, количество пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора месторождения Иркутской нефтяной компании (ИНК).
"Возгорание на Марковском месторождении локализовано, погибших нет. Количество пострадавших уточняется. Огонь не угрожает лесу и населенным пунктам", - говорится в сообщении.
В ИНК уточнили, что возгорание в Усть-Кутском районе Иркутской области на Марковском месторождении произошло в период комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа. "Мероприятия осуществляются в соответствии с планом ликвидации аварийной ситуации. На месте работают расчёты пожарно-спасательной службы и профессиональное газоспасательное формирование. Угрозы для населения нет", - добавили в компании.
В воскресенье ГУМЧС по Иркутской области сообщало, что площадь пожара составляет 400 квадратных метров.
Сотрудник противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 11:42
В Нижегородской области ликвидировали пожар на складе пиломатериалов
 
ПроисшествияИркутская областьИнком
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала