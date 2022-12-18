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В Приангарье произошло возгорание на нефтегазоконденсатном месторождении
В Приангарье произошло возгорание на нефтегазоконденсатном месторождении - РИА Новости, 18.12.2022
В Приангарье произошло возгорание на нефтегазоконденсатном месторождении
Пожар на 1000 квадратных метров тушат в Иркутской области на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении, предварительно, пострадал один человек, сообщает... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T19:33
2022-12-18T19:33
2022-12-18T19:34
происшествия
игорь кобзев
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 18 дек – РИА Новости. Пожар на 1000 квадратных метров тушат в Иркутской области на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении, предварительно, пострадал один человек, сообщает губернатор области Игорь Кобзев. "Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении… Предварительно – произошло возгорание на площади около 1000 квадратных метров. Присвоен третий номер сложности. Предположительно – пострадал один человек", - написал Кобзев в телеграм-канале.По данным ГУМЧС региона, возгорание находится в 2,5 километра от населённого пункта Верхнемарково.По предварительной информации, происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет. В тушении задействованы автоматические системы пожаротушения. На место направлены пожарные расчеты федеральной пожарно-спасательной службы МЧС из города Усть-Кут.Марковское газоконденсатное месторождение находится в Усть-Кутском районе Иркутской области. Является объектом Иркутской нефтяной компании (ИНК). Это первое в Восточной Сибири нефтегазовое месторождение. Оно было открыто 18 марта 1962 года.
https://ria.ru/20221213/pozhar-1838234048.html
иркутская область
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происшествия, игорь кобзев, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Игорь Кобзев, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:33 18.12.2022 (обновлено: 19:34 18.12.2022)
В Приангарье произошло возгорание на нефтегазоконденсатном месторождении
В Приангарье при пожаре на нефтегазоконденсатном месторождении пострадал человек