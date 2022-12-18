https://ria.ru/20221218/pozhar-1839581385.html

В Приангарье произошло возгорание на нефтегазоконденсатном месторождении

В Приангарье произошло возгорание на нефтегазоконденсатном месторождении - РИА Новости, 18.12.2022

В Приангарье произошло возгорание на нефтегазоконденсатном месторождении

Пожар на 1000 квадратных метров тушат в Иркутской области на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении, предварительно, пострадал один человек, сообщает... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T19:33

2022-12-18T19:33

2022-12-18T19:34

происшествия

игорь кобзев

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 18 дек – РИА Новости. Пожар на 1000 квадратных метров тушат в Иркутской области на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении, предварительно, пострадал один человек, сообщает губернатор области Игорь Кобзев. "Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении… Предварительно – произошло возгорание на площади около 1000 квадратных метров. Присвоен третий номер сложности. Предположительно – пострадал один человек", - написал Кобзев в телеграм-канале.По данным ГУМЧС региона, возгорание находится в 2,5 километра от населённого пункта Верхнемарково.По предварительной информации, происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет. В тушении задействованы автоматические системы пожаротушения. На место направлены пожарные расчеты федеральной пожарно-спасательной службы МЧС из города Усть-Кут.Марковское газоконденсатное месторождение находится в Усть-Кутском районе Иркутской области. Является объектом Иркутской нефтяной компании (ИНК). Это первое в Восточной Сибири нефтегазовое месторождение. Оно было открыто 18 марта 1962 года.

https://ria.ru/20221213/pozhar-1838234048.html

иркутская область

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происшествия, игорь кобзев, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)