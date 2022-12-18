https://ria.ru/20221218/pozhar-1839526573.html
Прокуратура проведет проверку после пожара в ТЦ Снежинска
Прокуратура проведет проверку после пожара в ТЦ Снежинска - РИА Новости, 18.12.2022
Прокуратура проведет проверку после пожара в ТЦ Снежинска
Прокуратура проведет проверку после возгорания в воскресенье в торговом центре города Снежинск Челябинской области, где пострадал человек, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T14:23
2022-12-18T14:23
2022-12-18T15:11
происшествия
снежинск
челябинская область
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек - РИА Новости. Прокуратура проведет проверку после возгорания в воскресенье в торговом центре города Снежинск Челябинской области, где пострадал человек, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщалось, в воскресенье в ТЦ "Универмаг" на улице Свердлова в Снежинске произошел пожар - горел товар на 3-м этаже на площади 400 квадратных метров. Пострадал один человек (взрослый), самостоятельно эвакуировалось 68 человек, пятеро были выведены из опасной зоны с помощью спасательных комплектов, поясняло ГУМЧС России по региону. "Прокуратура ЗАТО Снежинск Челябинской области проводит проверку в связи с возгоранием в торговом центре "Универмаг", - говорится в сообщении. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности в торговом центре, а также даст оценку действиям контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей, уточняется в сообщении. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, поясняет пресс-центр.
https://ria.ru/20221218/pozhar-1839509834.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, снежинск, челябинская область, россия
Происшествия, Снежинск, Челябинская область, Россия
14:23 18.12.2022 (обновлено: 15:11 18.12.2022)
Прокуратура проведет проверку после пожара в ТЦ Снежинска
Прокуратура проведет проверку после пожара в ТЦ Снежинска, где пострадал человек
ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек - РИА Новости. Прокуратура проведет проверку после возгорания в воскресенье в торговом центре города Снежинск Челябинской области, где пострадал человек, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщалось, в воскресенье в ТЦ "Универмаг" на улице Свердлова в Снежинске произошел пожар - горел товар на 3-м этаже на площади 400 квадратных метров. Пострадал один человек (взрослый), самостоятельно эвакуировалось 68 человек, пятеро были выведены из опасной зоны с помощью спасательных комплектов, поясняло ГУМЧС России
по региону.
"Прокуратура ЗАТО Снежинск Челябинской области проводит проверку в связи с возгоранием в торговом центре "Универмаг", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности в торговом центре, а также даст оценку действиям контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей, уточняется в сообщении.
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, поясняет пресс-центр.