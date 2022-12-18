https://ria.ru/20221218/pozhar-1839526573.html

Прокуратура проведет проверку после пожара в ТЦ Снежинска

Прокуратура проведет проверку после пожара в ТЦ Снежинска - РИА Новости, 18.12.2022

Прокуратура проведет проверку после пожара в ТЦ Снежинска

Прокуратура проведет проверку после возгорания в воскресенье в торговом центре города Снежинск Челябинской области, где пострадал человек, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T14:23

2022-12-18T14:23

2022-12-18T15:11

происшествия

снежинск

челябинская область

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек - РИА Новости. Прокуратура проведет проверку после возгорания в воскресенье в торговом центре города Снежинск Челябинской области, где пострадал человек, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщалось, в воскресенье в ТЦ "Универмаг" на улице Свердлова в Снежинске произошел пожар - горел товар на 3-м этаже на площади 400 квадратных метров. Пострадал один человек (взрослый), самостоятельно эвакуировалось 68 человек, пятеро были выведены из опасной зоны с помощью спасательных комплектов, поясняло ГУМЧС России по региону. "Прокуратура ЗАТО Снежинск Челябинской области проводит проверку в связи с возгоранием в торговом центре "Универмаг", - говорится в сообщении. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности в торговом центре, а также даст оценку действиям контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей, уточняется в сообщении. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, поясняет пресс-центр.

https://ria.ru/20221218/pozhar-1839509834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, снежинск, челябинская область, россия