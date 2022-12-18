https://ria.ru/20221218/poteri-1839533157.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 18.12.2022

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и ранеными до 25 военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T15:02

2022-12-18T15:02

2022-12-18T15:11

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и ранеными до 25 военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, украина, в мире, харьковская область