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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 18.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/poteri-1839533157.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 18.12.2022
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и ранеными до 25 военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:02
2022-12-18T15:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и ранеными до 25 военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
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украина
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вооруженные силы украины, украина, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Харьковская область
15:02 18.12.2022 (обновлено: 15:11 18.12.2022)
 
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 25 украинских военных на Купянском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и ранеными до 25 военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
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