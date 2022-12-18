https://ria.ru/20221218/pokushenie-1839489307.html

Посол ЦАР прокомментировал покушение на главу Русского дома

Посол ЦАР прокомментировал покушение на главу Русского дома - РИА Новости, 18.12.2022

Посол ЦАР прокомментировал покушение на главу Русского дома

Теракт в Центральноафриканской республике (ЦАР), направленный против главы Русского дома Дмитрия Сытого, не повлияет на отношения Банги и Москвы, в ЦАР... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T08:03

2022-12-18T08:03

2022-12-18T08:05

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покушение на главу русского дома в цар

леон додону-пунагаза

банги

dhl

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Теракт в Центральноафриканской республике (ЦАР), направленный против главы Русского дома Дмитрия Сытого, не повлияет на отношения Банги и Москвы, в ЦАР продолжат поддерживать Россию, заявил РИА Новости посол Центральноафриканской республики в Москве Леон Додону-Пунагаза.Ранее высокопоставленный источник в местной полиции заявил РИА Новости, что расследование покушения на главу Русского дома в ЦАР будет вестись совместно с Россией."Я не думаю, что это повлияет на наши отношения. Мы всегда за Россию и поддерживаем русский народ, русское государство, так что никаких изменений не будет. Народ - за русских, и все", - сказал он.Глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Ранее высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством.

https://ria.ru/20221217/sytyy-1839381533.html

https://ria.ru/20221216/zapiska-1839293489.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, цар, москва, россия, покушение на главу русского дома в цар, леон додону-пунагаза, банги, dhl