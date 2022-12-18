https://ria.ru/20221218/pokushenie-1839489307.html
Посол ЦАР прокомментировал покушение на главу Русского дома
Посол ЦАР прокомментировал покушение на главу Русского дома - РИА Новости, 18.12.2022
Посол ЦАР прокомментировал покушение на главу Русского дома
Теракт в Центральноафриканской республике (ЦАР), направленный против главы Русского дома Дмитрия Сытого, не повлияет на отношения Банги и Москвы, в ЦАР... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T08:03
2022-12-18T08:03
2022-12-18T08:05
в мире
цар
москва
россия
покушение на главу русского дома в цар
леон додону-пунагаза
банги
dhl
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Теракт в Центральноафриканской республике (ЦАР), направленный против главы Русского дома Дмитрия Сытого, не повлияет на отношения Банги и Москвы, в ЦАР продолжат поддерживать Россию, заявил РИА Новости посол Центральноафриканской республики в Москве Леон Додону-Пунагаза.Ранее высокопоставленный источник в местной полиции заявил РИА Новости, что расследование покушения на главу Русского дома в ЦАР будет вестись совместно с Россией."Я не думаю, что это повлияет на наши отношения. Мы всегда за Россию и поддерживаем русский народ, русское государство, так что никаких изменений не будет. Народ - за русских, и все", - сказал он.Глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Ранее высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством.
https://ria.ru/20221217/sytyy-1839381533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, цар, москва, россия, покушение на главу русского дома в цар, леон додону-пунагаза, банги, dhl
В мире, ЦАР, Москва, Россия, Покушение на главу Русского дома в ЦАР, Леон Додону-Пунагаза, Банги, DHL
08:03 18.12.2022 (обновлено: 08:05 18.12.2022)
Посол ЦАР прокомментировал покушение на главу Русского дома
Посол ЦАР: покушение на главу Русского дома не повлияет на отношения Банги и Москвы