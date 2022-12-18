16:15 18.12.2022 (обновлено: 17:15 18.12.2022)
При пожаре в Воронежской области погибли двое детей
Глава Воронежской области Гусев: при пожаре в Бобровском районе региона погибли двое детей
© Фото : СУСК РФ по Воронежской областиПожар в Бобровском районе Воронежской области
© Фото : СУСК РФ по Воронежской области
Пожар в Бобровском районе Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 18 дек - РИА Новости. Двое детей из благополучной многодетной семьи погибли, еще четверо пострадали в результате пожара в Бобровском районе Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Страшная трагедия произошла ночью в Бобровском районе: на пожаре в многодетной семье Сенатовых погибли двое детей. Еще четверо детей госпитализированы. Семья числилась благополучной. Причину пожара еще предстоит установить. Предварительно это неисправность печного оборудования. По моему поручению семье Сенатовых будет оказана вся необходимая поддержка. Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью детей", — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
Региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело по статье 109 части 3 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".
"Предварительно установлено, что сегодня около половины третьего ночи в службу спасения поступило сообщение о возгорании частного домовладения на улице Смоленской села Хреновое Бобровского района Воронежской области. В ходе тушения пожара спасателями обнаружены тела 11-летнего мальчика и его 3-летней сестры со следами термического воздействия. Родителям удалось вывести из горящего дома четверых детей, в числе которых трое несовершеннолетних, которым оказана необходимая медицинская помощь", — сообщили в региональном главке СК России.