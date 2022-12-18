https://ria.ru/20221218/pogibshie-1839546559.html

При пожаре в Воронежской области погибли двое детей

При пожаре в Воронежской области погибли двое детей - РИА Новости, 18.12.2022

При пожаре в Воронежской области погибли двое детей

Двое детей из благополучной многодетной семьи погибли, еще четверо пострадали в результате пожара в Бобровском районе Воронежской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T16:15

2022-12-18T16:15

2022-12-18T17:15

происшествия

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 18 дек - РИА Новости. Двое детей из благополучной многодетной семьи погибли, еще четверо пострадали в результате пожара в Бобровском районе Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело по статье 109 части 3 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". "Предварительно установлено, что сегодня около половины третьего ночи в службу спасения поступило сообщение о возгорании частного домовладения на улице Смоленской села Хреновое Бобровского района Воронежской области. В ходе тушения пожара спасателями обнаружены тела 11-летнего мальчика и его 3-летней сестры со следами термического воздействия. Родителям удалось вывести из горящего дома четверых детей, в числе которых трое несовершеннолетних, которым оказана необходимая медицинская помощь", — сообщили в региональном главке СК России.

https://ria.ru/20221218/pozhar-1839526573.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, александр гусев (государственный служащий), следственный комитет россии (ск рф)