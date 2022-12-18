https://ria.ru/20221218/peru-1839516770.html

Число погибших во время протестов в Перу превысило 20 человек, сообщили СМИ

Число погибших во время протестов в Перу превысило 20 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2022

Число погибших во время протестов в Перу превысило 20 человек, сообщили СМИ

Число погибших во время протестов в Перу выросло до 23 человек, сообщает радиостанция RPP. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T12:52

2022-12-18T12:52

2022-12-18T12:52

в мире

педро кастильо

перу

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Число погибших во время протестов в Перу выросло до 23 человек, сообщает радиостанция RPP. Ранее сообщалось о 20 погибших. "Общее число погибших по всей стране с начала протестов против правительства Дины Болуарте достигло 23 человек", - отмечает радио. Протесты в Перу начались после объявления импичмента президенту Педро Кастильо и его задержания. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году, однако позднее на фоне протестов в стране допустила проведение выборов в декабре 2023 года. Накануне конгресс Перу не одобрил перенос президентских выборов на 2023 год.

https://ria.ru/20221217/peru-1839424148.html

https://ria.ru/20221216/kastilo-1839047068.html

перу

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, педро кастильо, перу