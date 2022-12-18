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Число погибших во время протестов в Перу превысило 20 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2022
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Число погибших во время протестов в Перу превысило 20 человек, сообщили СМИ
Число погибших во время протестов в Перу превысило 20 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2022
Число погибших во время протестов в Перу превысило 20 человек, сообщили СМИ
Число погибших во время протестов в Перу выросло до 23 человек, сообщает радиостанция RPP. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T12:52
2022-12-18T12:52
в мире
педро кастильо
перу
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Число погибших во время протестов в Перу выросло до 23 человек, сообщает радиостанция RPP. Ранее сообщалось о 20 погибших. "Общее число погибших по всей стране с начала протестов против правительства Дины Болуарте достигло 23 человек", - отмечает радио. Протесты в Перу начались после объявления импичмента президенту Педро Кастильо и его задержания. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году, однако позднее на фоне протестов в стране допустила проведение выборов в декабре 2023 года. Накануне конгресс Перу не одобрил перенос президентских выборов на 2023 год.
https://ria.ru/20221217/peru-1839424148.html
https://ria.ru/20221216/kastilo-1839047068.html
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в мире, педро кастильо, перу
В мире, Педро Кастильо, Перу
12:52 18.12.2022
 
Число погибших во время протестов в Перу превысило 20 человек, сообщили СМИ

RPP: общее число погибших во время протестов в Перу составило 23 человека

© AP Photo / Martin MejiaСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Martin Mejia
Сотрудники полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Число погибших во время протестов в Перу выросло до 23 человек, сообщает радиостанция RPP.
Ранее сообщалось о 20 погибших.
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 17:54
Глава Перу попросил конгресс одобрить проведение досрочных выборов
"Общее число погибших по всей стране с начала протестов против правительства Дины Болуарте достигло 23 человек", - отмечает радио.
Протесты в Перу начались после объявления импичмента президенту Педро Кастильо и его задержания. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году, однако позднее на фоне протестов в стране допустила проведение выборов в декабре 2023 года. Накануне конгресс Перу не одобрил перенос президентских выборов на 2023 год.
Президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 06:06
Экс-президент Перу заявил о вмешательстве США в действия правительства
 
В миреПедро КастильоПеру
 
 
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