Число погибших во время протестов в Перу превысило 20 человек, сообщили СМИ
RPP: общее число погибших во время протестов в Перу составило 23 человека
© AP Photo / Martin MejiaСотрудники полиции
© AP Photo / Martin Mejia
Сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Число погибших во время протестов в Перу выросло до 23 человек, сообщает радиостанция RPP.
Ранее сообщалось о 20 погибших.
17 декабря, 17:54Глава Перу попросил конгресс одобрить проведение досрочных выборов
"Общее число погибших по всей стране с начала протестов против правительства Дины Болуарте достигло 23 человек", - отмечает радио.
Протесты в Перу начались после объявления импичмента президенту Педро Кастильо и его задержания. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году, однако позднее на фоне протестов в стране допустила проведение выборов в декабре 2023 года. Накануне конгресс Перу не одобрил перенос президентских выборов на 2023 год.