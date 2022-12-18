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Российский военный рассказал о продвижении пехоты на Сватовском направлении - РИА Новости, 18.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/pekhota-1839547951.html
Российский военный рассказал о продвижении пехоты на Сватовском направлении
Российский военный рассказал о продвижении пехоты на Сватовском направлении - РИА Новости, 18.12.2022
Российский военный рассказал о продвижении пехоты на Сватовском направлении
Российская пехота при поддержке авиации и артиллерии теснит украинскую армию на разных участках фронта на сватовском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T16:25
2022-12-18T18:51
специальная военная операция на украине
донбасс
сватово
луганская народная республика
в мире
вооруженные силы украины
украина
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СВАТОВО (ЛНР), 18 дек - РИА Новости. Российская пехота при поддержке авиации и артиллерии теснит украинскую армию на разных участках фронта на сватовском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости один из российских военнослужащих с позывным "Ливень", выполняющий задачи на данном направлении. Он уточнил, что продвижению пехоты активно содействует артиллерия и авиация. "Ведутся артиллерийские дуэли, сейчас такая война (на данном участке фронта – ред.). Все достаточно неплохо", - дополнил собеседник агентства. Ситуация на сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские военные регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов ЛНР.
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донбасс
сватово
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украина
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Российская пехота на Сватовском направлении
Российская пехота при поддержке авиации и артиллерии теснит армию Киева на разных участках фронта на Сватовском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости один из российских военнослужащих с позывным "Ливень", выполняющий задачи на данном направлении
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донбасс, сватово, луганская народная республика, в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Сватово, Луганская Народная Республика, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
16:25 18.12.2022 (обновлено: 18:51 18.12.2022)
 
Российский военный рассказал о продвижении пехоты на Сватовском направлении

Российский военный рассказал, как пехота "теснит" ВСУ на Сватовском направлении в Донбассе

Читать ria.ru в
СВАТОВО (ЛНР), 18 дек - РИА Новости. Российская пехота при поддержке авиации и артиллерии теснит украинскую армию на разных участках фронта на сватовском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости один из российских военнослужащих с позывным "Ливень", выполняющий задачи на данном направлении.
"Противник ожесточенно обороняется, но для нас это не препятствие. Мы свои задачи выполняем, потихоньку продвигаемся, и все у нас получается", - рассказал российский военнослужащий.
Он уточнил, что продвижению пехоты активно содействует артиллерия и авиация.
"Ведутся артиллерийские дуэли, сейчас такая война (на данном участке фронта – ред.). Все достаточно неплохо", - дополнил собеседник агентства.
Ситуация на сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские военные регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассСватовоЛуганская Народная РеспубликаВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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