https://ria.ru/20221218/pekhota-1839547951.html
Российский военный рассказал о продвижении пехоты на Сватовском направлении
Российский военный рассказал о продвижении пехоты на Сватовском направлении - РИА Новости, 18.12.2022
Российский военный рассказал о продвижении пехоты на Сватовском направлении
Российская пехота при поддержке авиации и артиллерии теснит украинскую армию на разных участках фронта на сватовском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T16:25
2022-12-18T16:25
2022-12-18T18:51
специальная военная операция на украине
донбасс
сватово
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в мире
вооруженные силы украины
украина
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СВАТОВО (ЛНР), 18 дек - РИА Новости. Российская пехота при поддержке авиации и артиллерии теснит украинскую армию на разных участках фронта на сватовском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости один из российских военнослужащих с позывным "Ливень", выполняющий задачи на данном направлении. Он уточнил, что продвижению пехоты активно содействует артиллерия и авиация. "Ведутся артиллерийские дуэли, сейчас такая война (на данном участке фронта – ред.). Все достаточно неплохо", - дополнил собеседник агентства. Ситуация на сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские военные регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов ЛНР.
https://ria.ru/20221211/terminator-1837900729.html
донбасс
сватово
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украина
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Российская пехота на Сватовском направлении
Российская пехота при поддержке авиации и артиллерии теснит армию Киева на разных участках фронта на Сватовском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости один из российских военнослужащих с позывным "Ливень", выполняющий задачи на данном направлении
2022-12-18T16:25
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донбасс, сватово, луганская народная республика, в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Сватово, Луганская Народная Республика, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
16:25 18.12.2022 (обновлено: 18:51 18.12.2022)
Российский военный рассказал о продвижении пехоты на Сватовском направлении
Российский военный рассказал, как пехота "теснит" ВСУ на Сватовском направлении в Донбассе