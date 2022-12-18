https://ria.ru/20221218/pekhota-1839547951.html

Российский военный рассказал о продвижении пехоты на Сватовском направлении

Российский военный рассказал о продвижении пехоты на Сватовском направлении - РИА Новости, 18.12.2022

Российский военный рассказал о продвижении пехоты на Сватовском направлении

Российская пехота при поддержке авиации и артиллерии теснит украинскую армию на разных участках фронта на сватовском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T16:25

2022-12-18T16:25

2022-12-18T18:51

специальная военная операция на украине

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СВАТОВО (ЛНР), 18 дек - РИА Новости. Российская пехота при поддержке авиации и артиллерии теснит украинскую армию на разных участках фронта на сватовском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости один из российских военнослужащих с позывным "Ливень", выполняющий задачи на данном направлении. Он уточнил, что продвижению пехоты активно содействует артиллерия и авиация. "Ведутся артиллерийские дуэли, сейчас такая война (на данном участке фронта – ред.). Все достаточно неплохо", - дополнил собеседник агентства. Ситуация на сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские военные регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов ЛНР.

https://ria.ru/20221211/terminator-1837900729.html

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сватово

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Российская пехота на Сватовском направлении Российская пехота при поддержке авиации и артиллерии теснит армию Киева на разных участках фронта на Сватовском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости один из российских военнослужащих с позывным "Ливень", выполняющий задачи на данном направлении 2022-12-18T16:25 true PT2M50S

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донбасс, сватово, луганская народная республика, в мире, вооруженные силы украины, украина