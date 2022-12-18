https://ria.ru/20221218/patriot-1839520477.html

Зеленский прокомментировал переговоры с США по поставкам ЗРК Patriot

Зеленский прокомментировал переговоры с США по поставкам ЗРК Patriot - РИА Новости, 18.12.2022

Зеленский прокомментировал переговоры с США по поставкам ЗРК Patriot

Владимир Зеленский считает, что его переговоры с президентом США Джо Байденом по поставкам Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot продвигаются к... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T13:30

2022-12-18T13:30

2022-12-18T13:30

в мире

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что его переговоры с президентом США Джо Байденом по поставкам Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot продвигаются к положительному решению. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва заранее предупреждает США о том, что в случае отправки на Украину ЗРК Patriot они вместе с обслуживающим их персоналом станут законными приоритетными целями России. В интервью французским телеканалам TF1 и LCI на вопрос журналиста о том, что ему говорит Байден относительно Patriot, Зеленский, улыбаясь, сказал, что "мы постоянно об этом говорим". "Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом", - заявил он. При этом он добавил, что переговорный "процесс идет", он лично занимается этим вопросом, а уровень его отношений с Байденом позволяет рассчитывать на положительное решение. По словам Зеленского, сейчас украинская сторона договорилась с Францией о системах "Кроталь" (Crotale), которые еще не начали работать на территории Украины. "Мы боремся за системы, которые зависят от решения Италии и Франции. Это SAMP-T и другие зенитные установки", - добавил он. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221217/ukraina-1839461357.html

https://ria.ru/20221218/ukraina-1839507910.html

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в мире, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )