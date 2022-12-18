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Зеленский прокомментировал переговоры с США по поставкам ЗРК Patriot - РИА Новости, 18.12.2022
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Зеленский прокомментировал переговоры с США по поставкам ЗРК Patriot
Зеленский прокомментировал переговоры с США по поставкам ЗРК Patriot - РИА Новости, 18.12.2022
Зеленский прокомментировал переговоры с США по поставкам ЗРК Patriot
Владимир Зеленский считает, что его переговоры с президентом США Джо Байденом по поставкам Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot продвигаются к... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T13:30
2022-12-18T13:30
в мире
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что его переговоры с президентом США Джо Байденом по поставкам Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot продвигаются к положительному решению. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва заранее предупреждает США о том, что в случае отправки на Украину ЗРК Patriot они вместе с обслуживающим их персоналом станут законными приоритетными целями России. В интервью французским телеканалам TF1 и LCI на вопрос журналиста о том, что ему говорит Байден относительно Patriot, Зеленский, улыбаясь, сказал, что "мы постоянно об этом говорим". "Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом", - заявил он. При этом он добавил, что переговорный "процесс идет", он лично занимается этим вопросом, а уровень его отношений с Байденом позволяет рассчитывать на положительное решение. По словам Зеленского, сейчас украинская сторона договорилась с Францией о системах "Кроталь" (Crotale), которые еще не начали работать на территории Украины. "Мы боремся за системы, которые зависят от решения Италии и Франции. Это SAMP-T и другие зенитные установки", - добавил он. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221217/ukraina-1839461357.html
https://ria.ru/20221218/ukraina-1839507910.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, США, Украина, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
13:30 18.12.2022
 
Зеленский прокомментировал переговоры с США по поставкам ЗРК Patriot

Зеленский заявил, что "позитивно смотрит" на исход переговоров с США по поставкам Patriot

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские ЗРК "Patriot"
Американские ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские ЗРК "Patriot". Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что его переговоры с президентом США Джо Байденом по поставкам Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot продвигаются к положительному решению.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва заранее предупреждает США о том, что в случае отправки на Украину ЗРК Patriot они вместе с обслуживающим их персоналом станут законными приоритетными целями России.
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В интервью французским телеканалам TF1 и LCI на вопрос журналиста о том, что ему говорит Байден относительно Patriot, Зеленский, улыбаясь, сказал, что "мы постоянно об этом говорим". "Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом", - заявил он.
При этом он добавил, что переговорный "процесс идет", он лично занимается этим вопросом, а уровень его отношений с Байденом позволяет рассчитывать на положительное решение.
По словам Зеленского, сейчас украинская сторона договорилась с Францией о системах "Кроталь" (Crotale), которые еще не начали работать на территории Украины. "Мы боремся за системы, которые зависят от решения Италии и Франции. Это SAMP-T и другие зенитные установки", - добавил он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраинаПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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